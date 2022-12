Angriff auf die Gewerkschaftsbewegung

Der preisgekrönte Dichter und NDFP-Friedensberater Ericson Acosta wurde am 30. November in der Stadt Kabankalan, Negros Occidental, vom Militär ermordet. Der Sprecher der NDFP Negros, Bayani Obrero, sagte in einer Erklärung, dass Acosta und ein Begleiter lebend gefangen genommen wurden, aber einige Stunden später als Opfer eines „gefälschten Treffens“ gemeldet wurden. Er widersprach Darstellungen der Regierungstruppen, die beiden seien nach einem Feuergefecht „gefunden“ worden. Acosta befand sich im Süden von Negros, um als einer der NDFP-Friedensberater, die an sozialen und wirtschaftlichen Reformen arbeiten, über die Lage der Landarbeiter zu beraten. Er nahm an den offiziellen Friedensverhandlungen zwischen der NDFP und der philippinischen Regierung 2017 in Italien und den Niederlanden teil.