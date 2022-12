Arbeiter und Völker der Welt - gemeinsam gegen Faschismus und Imperialismus!

Im Nahen und Mittleren Osten werden sowohl vom faschistischen Erdogan-Regime als auch vom faschistischen Regime im Iran Angriffe auf die mehrheitlich kurdischen Gebiete in Nordsyrien und Nordirak verübt. Dabei werden auch chemische Waffen eingesetzt. Die Türkei droht wiederholt mit einer Bodenoffensive gegen Rojava (Nordsyrien). Stopp mit den Angriffen der türkischen Armee! Stopp der Bodenoffensive!

Die mutigen Streiks und Proteste der revolutionären Gärung im Iran setzen ein Zeichen im Kampf für Demokratie und Freiheit in der ganzen Region. Immer mehr sehen im Sozialismus ihre Perspektive. Der Ruf „Jin, Jyian, Azadi – Frauen, Leben, Freiheit“ der kurdischen Frauen hat sich in der ganzen Region ausgebreitet. Diesem Aufstand im Iran gehört unsere volle Solidarität!

Der in der Türkei inhaftierte Freiheitskämpfer Abdullah Öcalan wird seit Jahren isoliert. Die kurdische Befreiungsbewegung ist in großer Sorge und fordert sofortige Information über den Gesundheitszustand Öcalans und die Zulassung von Besuchen!

Die Kriegs- und Krisenlasten werden auf die Arbeiterinnen und Arbeiter und auf die breiten Massen der ganzen Welt abgewälzt. Sei es in der Türkei, in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Kämpfen wir gegen Inflation, Hunger, Not und Arbeitslosigkeit! Für die Rechte der Flüchtlinge!

Duisburg: Arbeiter und Völker der Welt - zusammen gegen Faschismus und Imperialismus! Es rufen auf: ICOR Europa, Vereinter Revolutionärer Kampf, Vereinigte Bewegung der Frauen, Bündnis demokratischer Kräfte Europas. Kundgebung am Samstag, 17. Dezember 2022 um 13.00 Uhr in Duisburg vor dem Hauptbahnhof

Hier zweisprachiger Flyer