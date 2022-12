Beeindruckender Willi-Dickhut-Abend

In der Diskussion zogen die Teilnehmer Schlussfolgerungen. Eine Genossin der Verbandsleitung des REBELL stellte heraus, dass die Verbreitung des Lebenswerks von Willi Dickhut besonders wichtig ist unter der Jugend und ihr eine positive Orientierung gibt, entgegen der ganzen Desorganisation, die gegenwärtig von den Herrschenden unter der Jugend verbreitet wird. Sie empfahl, mit den Rotfüchsen ins Willi-Dickhut-Museum zu gehen. Eine andere Diskussionsteilnehmerin betonte, dass zu seinem Erbe gehört, dass man alles lernen und sich alles zutrauen kann. Dass es ein Vorurteil ist, zu sagen, man muss studiert haben, um Wissenschaftler zu sein. Willi Dickhut hat bewiesen, dass Arbeiter zu Wissenschaftlern und Theoretikern der Arbeiterbewegung werden können, man muss sich nur drangeben.

Stefan Engel, enger Weggefährte von Willi Dickhut und 37 Jahre Parteivorsitzende der MLPD, vertiefte die Frage, warum es so bedeutend ist, in der heutigen Zeit Willi Dickhut massenhaft zu propagieren und unter den Arbeitern zu verankern. In einer Zeit, wo Kommunisten als Terroristen und "Stalinisten" dargestellt werden, ist Willi Dickhut das lebendige positive Gegenbeispiel. Seinem Leben kann man solche Hetze nicht anhängen. Während er gegen Faschismus und Krieg kämpfte, dafür im Konzentrationslager landete, haben sich die Antikommunisten feige verkrochen. Als aktiver Kommunist hat er hunderten von Menschen das Leben gerettet. Es ist absolut empörend, welche Hetze über Leute wie Willi Dickhut verbreitet wird.

Gabi Fechtner ging in der Diskussion darauf ein, dass das Zentralkomitee der MLPD in der letzten Zeit immer häufiger Zuschriften zu Willi Dickhut bekommen hat. Das hat damit zu tun, dass die proletarische Weltanschauung von Willi Dickhut und seine Methode den Menschen heute hilft, mit der komplizierten Situation fertig zu werden. Sie gab zu bedenken, dass die Diskussion über Willi Dickhut noch viel zu eng auf das Umfeld der MLPD bezogen ist. Es ist wichtig, dass wir eine richtige Massendiskussion über sein Leben entfachen, so wie es in Gelsenkirchen-Horst gelungen ist, eine Massendiskussion über Lenin zu initiieren. Da braucht es mehr als einige Hauseinsätze und dafür muss man sich noch etwas einfallen lassen. Z.B. darum zu kämpfen, dass eine Straße nach ihm benannt wird. Ein Gedanke aus der Diskussion über die Arbeit von Willi Dickhut mit den Kleinzeitungen war, dass wir uns seinen Stil, sich immer etwas Neues einfallen zu lassen, seine Liebe zum Detail auch in der Gestaltung, mehr zu eigen machen müssen. Die Rote Fahne z.B. ist im Erscheinungsbild noch viel zu gleichförmig. Und es ist ein Fehler, wenn der Kreisverband der MLPD keine örtliche Zeitung hat.

Eine Schlussfolgerung des Abends war auch, wirklich massenhaft die überzeugende und lebendige Broschüre von Gabi Fechtner über das Leben von Willi Dickhut zu verbreiten - nicht nur in Gelsenkirchen. Sie soll breit verteilt werden gegen Spende. Die Erfahrungen der Woche zeigen, dass einige Leute sehr viel Geld spenden. So kommt auch das Geld herein für Broschüren, die wir umsonst abgeben.