Bekaert-Metall-Arbeiter streiken trotz Streikverbot von Erdogan

Als der Tarifverhandlungsprozess bei Bekaer in Kocaeli ins Stocken geriet, beschlossen die beiden zugelassenen Gewerkschaften Birlesik Metal-Is und Oz Celik-Is zu streiken. Am 12. Dezember, in der Nacht vor Streikbeginn, wurden Streiks durch ein Dekret von Tayyip Erdogan verboten. Begründung: Die Streiks würden „die nationale Sicherheit bedrohen“.

Birlesik Metal-Is teilte mit, das Streikverbot für verfassungswidrig zu halten und nicht anzuerkennen. „Der Präsident hat sich erneut für das Kapital entschieden. Bekaert in Kocaeli hat den Streik der Arbeiter verboten“, sagte Birikim Metal-Is und kündigte an, dass die Arbeiter in den Streik treten werden, indem sie das ihnen durch die Verfassung und international anerkannte Gesetze gewährte Recht nutzen. Die Arbeiter, die das Verbot nicht anerkannten, versammelten sich vor der Fabrik und marschierten mit der Parole: „Es gibt keinen Frieden für die Bosse, wenn die Arbeiter hungern“ und entfalteten das Streikbanner.