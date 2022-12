Bergarbeiter-Initiative Kumpel für AUF warnt vor der Wasserhaltungspolitik der RAG

Die Ruhrkohle AG (RAG) treibt derzeit hektisch die Umstellung der Grubenwasserhaltung mit der Flutung der stillgelegten Zechen voran. Das Grubenwasser soll ungereinigt in Flüsse abgeleitet werden. Damit drohen erhebliche Gefahren für unsere Region und das ganze Ruhrgebiet, wie u.a. die Trinkwassergefährdung.

Die Bergarbeiterinitiative von Walsum und Dinslaken „Kumpel für AUF“ organisiert am morgigen Donnerstag eine Kundgebung ab 17 Uhr auf dem Altmarkt in Dinslaken. Anschließend wird eingeladen zu einer Aussprache im Nebensaal der Gaststätte König am Altmarkt (Eppinghovener Str. 36). Beginn ist um 18 Uhr. An dem Abend wird auch die im nächsten Jahr stattfindende 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz mit Bergarbeiter-Delegationen aus über 30 Ländern vorgestellt. Dort sollen auch die Umweltbelastung und -zerstörung und die Kampferfahrungen der betroffenen Bevölkerung in vielen Bergbauregionen der Welt Thema sein.