"Der Mut der Iraner könnte international Feuer entfachen"

Ein Teilnehmer schreibt: Wir haben am 15. Dezember 2022 unsere Abendveranstaltung mit dem Video "Internationalismus live - Revolutionäre Gärung Im Iran" durchgeführt . Leider konnten wir nicht das ganze Video sehen aus Zeitgründen, aber der Hinweis auf Youtoube kam und ich glaube, jeder wird es bis zu Ende sehen wollen.

Es war doch sehr überraschend zu erfahren, wie viele Kampfaktionen und Proteste es monatlich im Land Iran gibt seit Januar 2022, in der sich die revolutionäre Gärung widerspiegelt. In den bürgerlichen Medien ist dazu kaum etwas zu lesen oder zu sehen. Wird bewusst klein gehalten; sonst könnte der Mut der Iraner international Feuer entfachen, was den kapitalistischen Monopolisten und Imperialisten nicht genehm wäre. Wenn man das sieht, dann ist fast das ganze Land im Aufruhr, mit seinen vielen Produktionszweigen. Alles wehrt sich gegen die hohe Inflation und verlangt als Ausgleich einen höheren Lohn, aber nicht nur 10 % , nein damit fangen sie gar nicht erst an zu verhandeln in den Betrieben. Aber wenn die Iraner einmal bei der Sache sind, dann richtig, denn sie kämpfen gleichzeitig und vor allem gegen das bewaffnete faschistische Regime und für dessen Sturz.

Der Imperialismus braucht eine stärkere Gegenmacht, so heißt es im Rote Fahne Magazin 21/22, und seit der Veranstaltung in Köln sind auch schon Monate vergangen. Es hat sich im Iran Einiges getan. So wurden zwei Todesurteile vollstreckt, die völlig völkerrechtswidrig sind. Weitere 20 zum Tod Verurteilte warten auf Ihre Hinrichtung, wobei die Angehörigen nicht mal informiert werden. Frauen, Studenten, Fabrik-, Hafen-, Land- Raffineriearbeiter, wehren sich mit großem Mut und Todesverachtung gegen den imperialistischen Staat.

Als Schlussfolgerung sprachen wir über den Aufbau der Solidarität mit dem iranischen Volk, vor allem auch in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Die breiten Massen müssen erfahren, was wirklich im Iran stattfindet, dass es gelungen ist, dass sich Organisationen und Gruppen enger mit der Arbeiterbewegung verbunden und organisiert haben. Ein wichtiger Schritt im Massenaufstand. Solidarität mit dem Freiheitskampf der iranischen Massen; es lebe der Sozialismus!