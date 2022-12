Dezember-Subbotnik 2022 in Alt Schwerin

16 Mitstreiterinnen und Mitstreiter und das Hauspersonal erledigten geplante Arbeiten, die nicht unbedingt des Handwerks bedurften. Wie Streichen von Unterkünften und Fluren, Weihnachtsschmuck im Haus anbringen, Kellerräume entrümpeln, Verschraubungen der Bestuhlung im Festsaal prüfen und die Stühle dann reinigen, defekt Außenbeleuchtung reparieren, kleinere Reparaturen im Hausbereich, Planung der Subbotnikaufgaben für 2023, Spinnenweben entfernen, Gartenmöbel ins Haus verlagern und anderes. Dazu wurden wir teilweise vom Hauspersonal angeleitet und während der beiden Arbeitstage kulinarisch verwöhnt.

Der Subbotnik wurde am Samstag von der Hausleitung eröffnet und dann ging es sofort zur Arbeitsverteilung. Jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ist das Grundmotto. Auch die Spüldienste in der Hausküche wurden in Freiwilligkeit festgelegt. Nach einem erforgreichen ersten Arbeitstag saßen wir gemütlich beisammen. Die geschichtliche Erklärung zur Entstehung der heutigen Weihnacht ließ uns staunen und lebhaft diskutieren. Dann erfolgte ein gemeinsames Ratespiel und der Abend klang mit einer regen Diskusssion zu verschieden aktuellen Geschehnissen aus. Fazit für mich: Höre deinem Gesprächspartner zu, analysiere seine Aussage auf Grundlage deines Klassenstandpunktes und antworte ihm mit Respekt und sei dir selber treu.

Am Sonntag ging es nach dem Frühstück fleißig weiter. Restarbeiten wurden erledigt, alles Werkzeug gereinigt, ebenso die Arbeitsplätze. Die Unterkünfte wurden besenrein zurück an die Hausleitung übergeben, so dass zum Mittag alle nochmals gemeinsam zusammenkamen. Nach dem leckeren Mittagessen erfolgte die Auswertung des

Subbotniks. Lob und Kritik wurden genauestens registriert. Jeder konnte sich auch hierbei einbringen und damit konstruktiv zurkünftige Subbotniks gestalten, denn die Termine für 2023 stehen fest. Die Einladung dazu geht zeitnah an Freunde des Ferienparks, an Unterstützer und Parteimitglieder, wurde uns versichert.

Für mich als Mitglied der Umweltgewerkschaft ist die Teilnahme an diesen Subbotniks eine Möglichkeit, dem Ferienpark etwas Materielles zurückzugeben, damit das Konzept des Parks für bezahlbaren Urlaub, Seminare, Gruppenveranstaltungen und ähnliches weiterhin umgesetzt werden kann. Die Gespräche zur politischen Entwicklung festigen mein persönliches Vertrauen in die Zusammenarbeit mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Macht mit!