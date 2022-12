Differenzierte Diagnostik und frühzeitige Behandlung sind entscheidend

Etwa jeder Zehnte, der an Covid-19 erkrankt, leidet danach noch monate- oder auch jahrelang unter anhaltenden Post-Covid-Beschwerden. In einer sehenswerten ARD-Sendung vom 18. Oktober 2022 bezeichnet Dr. Hirschhausen Post-Covid als eine „Pandemie der Unbehandelten“. Das Krankheitsbild ist vielgestaltig und gleicht oftmals dem chronischen Müdigkeits-(Fatigue-)Syndrom (CFS) - eine chronische Krankheit, die meist durch eine Virusinfektion und Umwelteinflüsse ausgelöst wird. An CFS sind bundesweit ca. 250.000 Menschen erkrankt.

Für Post-Covid sind verschiedene krankhafte Prozesse verantwortlich:

eine Entzündung der Gefäßinnenhaut: Diese führt zu Gerinnungsstörungen, zu Schäden an Herz, Lungen, Gehirn und anderen Organen

gestörte Fließeigenschaften des Blutes aufgrund einer Versteifung der roten Blutkörperchen, was zu einem erschwerten Sauerstofftransport führt,

die Bildung von Antikörpern gegen Bestandteile des Immun-, Gerinnungs- und Nervensystems,

eine anhaltende Belastung mit dem CoV-2-Virus,

eine geschwächte Funktion der Mitochondrien (energieliefernde Organellen innerhalb der Körperzellen)

und ein erschöpftes Immunsystem





Vorrangig muss also eine differenzierte Diagnostik für Post-Covid entwickelt werden: Eine erweiterte Labordiagnostik einschließlich wichtiger Mikronährstoffe, Immundiagnostik und Parametern für oxydativen und nitrosativen Stress. Bei entsprechender Symptomatik ist eine gründliche Lungen- und kardiologische Diagnostik erforderlich (Diffusionskapazität, Computer-Tomographie, Spiro-Ergometrie, Cardio-MRT). Darauf aufbauend muss eine frühzeitige Behandlung eingeleitet werden. Das ist oftmals ein Wettlauf mit der Zeit, um eine Abwärtsspirale bis zu einer Frühinvalidität zu vermeiden.