Fröhliche, spannende Nikolausfeiern von Rotfüchsen und REBELL

Leverkusen

Wir hatten am Sonntag unsere tolle Nikolausfeier der Rotfüchse. Es waren um die 50 Gäste da, davon 25 Kinder. Sie brachten ihre Eltern mit. Wir haben auf der Rotfuchswiese im Wohngebiet gefeiert. Natürlich war es winterlich kalt, aber das Lagerfeuer, eine liebevolle Dekoration mit Lichterketten, warme Getränke und leckerer Kuchen, selbstgebackene Plätzchen und Pizza trugen zu einer warmen Atmosphäre bei. Singen, tanzen und Bewegung wie "Selbstverteidigungsübungen" wärmten uns auch. Die Rotfüchse stellten bei der Begrüßung in Interviews ihre besonderen Erlebnisse und Aktivitäten von 2022 vor. Ohne die vielen helfenden Hände der Eltern, der Rotfüchse und der MLPD wäre die Nikolaufeier so nicht möglich gewesen. Einen neuen Rotfuchs konnten wir gewinnen. Die vielen teilnehmenden 3-jährigen Kinder müssen sich noch gedulden, bis sie Rotfuchs werden dürfen. Der Überschuss der Nikolausfeier geht in die Sommercampspardose, damit nächstes Jahr möglichst viele Kinder am Kindercamp teilnehmen können.

In der Woche zuvor hatten wir mit einigen Rotfüchsen im Wohngebiet bei den Geschäftsleitungen Spenden für die Nikolausfeier gesammelt. Es kamen 220 Euro zusammen. Die Rotfüchse haben das prima gemacht und gelernt, "fremde" Menschen anzusprechen und ihnen auf Nachfrage zu sagen, wofür sich die Rotfüchse einsetzen. Der Apotheker hängte sogar die Einladung in sein Schaufenster. Die Geschäftsleiter und auch anwesende Kunden waren sehr begeistert von den Rotfüchsen und spendeten großzügig. Die Menschen äußerten rundweg, dass sie sich große Sorgen um die Zukunft der Kinder machen. Deshalb waren sie sehr begeistert von den Rotfüchsen und dass die MLPD diese Arbeit mit den Kindern macht. Antikommunistische Vorbehalte rückten tatsächlich in den Hintergrund. Wir freuen uns alle auf die Nikolausfeier im nächsten Jahr!

Bochum

In Bochum-Langendreer fand die traditionelle Nikolausfeier des Jugendverbands REBELL, der Kinderorganisation Rotfüchse und der MLPD Bochum statt. Diese Veranstaltung fand große Zustimmung bei den Kindern, auch mehrere neue Kontakte entwickelten sich. Um 12.00 Uhr ging es los mit einem kleinen Basar und mehreren Informationsständen u.a. von People to People, dem Jugendverband Rebell und der MLPD. Hier gab es reges Interesse der Passanten und mehrere REBELL-Magazine, die Rote Fahne und Bücher wurden verkauft. Ein besonderes Highlight war der Catering-Stand, an dem die Rotfüchse selbstgebackene Waffeln anboten, gegen die Kälte gab es ebenfalls Kaffee, Kakao und Glühwein, die Kassen der Veranstalter klingelten. Wie immer war alles selbstorganisiert. Zur aktuellen Situation in der Ukraine und zur Weltkriegsgefahr wurden kämpferische Lieder von Rebell und den Rotfüchsen gesungen. Besondere Atmosphäre und auch etwas Schutz vor der Kälte verbreitete eine Feuerschale. Als Höhepunkt der Feier kam gegen 14.00 Uhr der Nikolaus mit seinem großen Sack und er hatte viel zu tun, um alle Kinder zu beschenken. Einige Kinder waren noch sehr ängstlich, aber der Nikolaus nahm diesen Kindern durch schöne Worte die Furcht. Er las auch aus dem Goldenen Buch vor. Hier entwickelten sich auch Kontakte mit Eltern, die an der Rotfuchsarbeit interessiert waren. Nachdem Nikolaus seine weite Reise fortsetzen musste, klang die Feier mit einer gemütlichen Runde am Feuer und weiteren Liedern mit Gitarrenbegleitung aus. Der Jugendverband Rebell lud zu seinem Konzert um 19.00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt der Horster Mitte in Gelsenkirchen am gleichen Tag ein.