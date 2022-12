Regionaltagung

Gegen die Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden in Nordrhein-Westfalen

Der Rechtshilfefonds AZADÎ e.V. lädt herzlich zu seiner Regionaltagung am 18. Dezember von 10 Uhr bis 17 Uhr in der Alten Feuerwache, Großes Forum, Melchiorstraße 3, in Köln ein.

Von Rechtshilfefonds AZADÎ e.V.