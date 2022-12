Gesundheit: Gemeinsamer Streik in England, Wales und Nordirland

Am Donnerstag legten in Großbritannien Zehntausende Pflegekräfte in England, Wales und Nordirland für 12 Stunden die Arbeit nieder. Nur ein Notdienst wurde gewährleistet. Es geht um Lohnerhöhungen oberhalb der Inflationsrate und die Bezahlung der Überstunden. Die Regierung will die Löhne nur um 4,75 Prozent erhöhen. Die Gewerkschaft für Pflegeberufe RCN hat erstmals in ihrer Geschichte zum Streik aufgerufen, ein weiterer Streik ist für kommenden Dienstag geplant. In Schottland wurde nicht gestreikt, weil sich dort Gewerkschaften und Regionalregierung auf Lohnerhöhungen von 7,8 Prozent geeinigt hatten. Die niedrigen Einkommen werden um 11,3 Prozent steigen.