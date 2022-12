Hamburger Bildungstage vom 28. bis 30. Dezember

Die Hamburger Bildungstage haben sich inzwischen einen festen Platz in der Bildungsarbeit der MLPD erobert. Und es sind auch schöne Tage der gemeinsamen Arbeit, gemeinsamen Kultur und Vorbereitung, den Jahreswechsel zu feiern. Wir organisieren die Tage ehrenamtlich. Auch wenn die Bundesregierung die Bestimmungen gelockert hat, bitten wir um einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest. Er kann auch vor Ort gemacht werden.

In diesem Jahr werden die Bildungstage als Angebot zum Studium des Buchs: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ (Revolutionärer Weg 37) von Stefan Engel durchgeführt. Es kann aber auch die Durchblick 7-Broschüre (Schau hinter die Kulissen) oder die Broschüre „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ studiert werden.

Ort: INCI, Zeissstraße 22-28, HH-Altona

Beginn ist täglich um 9.00 Uhr und Ende um 18.00 Uhr.

(außer am 30.12.: bis 14 Uhr)

Geplant sind täglich vier Studieneinheiten à 1,5 Stunden und ausreichend Pausen. Ende ist am 30.12. um 14 Uhr. Berufstätige können selbstverständlich auch an einzelnen Tagen oder stundenweise teilnehmen. Gestartet wird mit einer kurzen Eröffnungsdiskussion. Und es gibt durchgehend Beratung und Hilfe für das Studium. Insbesondere für REBELLEN und interessierte Kolleginnen und Kollegen bieten wir eine Einführung in die Linie der MLPD an.

Am Mittwoch, dem 28. Dezember, wollen wir am Abend einen Liederabend im Anschluss im INCI machen. Am Donnerstag, dem 29. Dezember, machen wir nach dem Mittag um 13:15 Uhr einen Spaziergang für ca. eine Stunde.

Wir bieten durchgehend Verpflegung an mit Frühstück und Mittagessen und Snacks und natürlich Getränke (Kaffee, Tee, Wasser, Saft). Für die Vollverpflegung fallen 7,50 € an pro Tag. Einzelne Mahlzeiten sind aber auch möglich. Die Studiengebühren betragen pro Person/Tag 6,00 € bzw. anteilig je Studieneinheit. Damit werden auch anfallende Mietgebühren sowie die ideologisch-politische Arbeit finanziert.

Bitte meldet euch schnell an – am besten direkt und persönlich über die Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Jürgen Bader (Kreisleitung Hamburg West) und Joachim Griesbaum

Einladung mit Anmeldebogen