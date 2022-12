ICOR-Hauptkoordinatorin sendet Grüße der Anteilnahme

Heute haben wir erfahren, dass der Genosse Joma Sison verstorben ist. Unsere Hauptkoordinatorin hat sofort die folgende Beileidsbekundung an die CPP geschickt: Liebe Genossin Julie, lieber Luis und liebe Coni, liebe Genossinnen und Genossen, mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod von Joma Sison erfahren. Er war einer der 'großen alten Männer' der internationalen revolutionären Bewegung. Als Gründungsvorsitzender der CPP hat er nicht nur Großes für das philippinische Volk und die Arbeiterklasse geleistet, sondern auch für die Neubildung der revolutionären Bewegung nach dem revisionistischen Verrat. Nach Phasen harter Auseinandersetzungen und unterschiedlicher Wege setzte sich das freundschaftliche Verhältnis durch. Nicht zuletzt gab er wichtige Impulse für den gemeinsamen Aufbau einer gemeinsamen antiimperialistischen Einheitsfront von ICOR und ILPS. Er war auch ein Freund der theoretischen Arbeit. Viele Parteien der ICOR sind eng mit dem philippinischen Befreiungskampf verbunden. Wir wünschen euch viel Kraft, den Tod von Joma zu verkraften und all seine Errungenschaften in die zukünftige Arbeit einfließen zu lassen. Herzliche und revolutionäre Grüße, Monika Gaertner-Engel,

ICOR-Hauptkoordinatorin und Co-Vorsitzende der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront

Today we learnt that comrade Joma Sison passed away. Our main coordinator immediately sent the following message of condolences to the CPP: Dear comrade Julie, dear Luis and Coni, dear comrades, with great dismay we heard about the death of Joma Sison, sudden to us. He was one of the 'great old men' of the international revolutionary movement. As the founding chairman of the CPP he not only achieved great things for the philippine people and working class, but also for the new formation of the revolutionary movement after the revisionist betrayal. After phases of hard debates and different paths the friendly relation prevailed. Not at last he gave important impetus for the joint building of a joint anti-imperialist united front of ICOR and ILPS. He was also a friend of theoretical work. Many parties of ICOR are closely related to the philippine liberation struggle. We wish you a lot of strength in coping with Joma's death and incorporating all of his achievements in the future work. Warm and revolutionary greetings

Monika Gaertner-Engel,

ICOR main coordinator and co-president of the Anti-imperialist and antifascist United Front

Hoy hemos sabido que el camarada Joma Sison ha fallecido. Nuestro coordinador principal ha enviado inmediatamente el siguiente mensaje de condolencias al CPP

Querida camarada Julie, queridos Luis y Coni, queridos camaradas,

con gran consternación nos hemos enterado de la muerte de Joma Sison, repentina para nosotros. Era uno de los 'grandes viejos' del movimiento revolucionario internacional. Como presidente fundador del CPP no sólo consiguió grandes cosas para el pueblo filipino y la clase obrera, sino también para la nueva formación del movimiento revolucionario tras la traición revisionista. Después de fases de duros debates y caminos diferentes prevaleció la relación amistosa. No por último dio un impulso importante para la construcción conjunta de un frente único antiimperialista conjunto de la ICOR y la ILPS. También era amigo del trabajo teórico. Muchos partidos de la ICOR están estrechamente relacionados con la lucha de liberación filipina. Les deseamos mucha fuerza para sobrellevar la muerte de Joma e incorporar todos sus logros en el trabajo futuro. Saludos cordiales y revolucionarios.

Monika Gaertner-Engel,

coordinadora principal de la ICOR y copresidenta del Frente Unido Antiimperialista y Antifascista copia.

Aujourd'hui nous avons appris le décès du camarade Joma Sison. Notre coordinateur principal a immédiatement envoyé le message de condoléances suivant au CPP: Chère camarade Julie, chers Luis et Coni, chers camarades, c'est avec une grande consternation que nous avons appris le décès de Joma Sison, survenu soudainement chez nous. Il était l'un des 'grands anciens' du mouvement révolutionnaire international. En tant que président fondateur du CPP, il a non seulement accompli de grandes choses pour le peuple philippin et la classe ouvrière, mais aussi pour la nouvelle formation du mouvement révolutionnaire après la trahison révisionniste. Après des phases de débats difficiles et de chemins différents, la relation amicale a prévalu. Enfin, il a donné une impulsion importante à la construction conjointe d'un front uni anti-impérialiste de l'ICOR et de l'ILPS. Il était aussi un ami du travail théorique. De nombreux partis de l'ICOR sont étroitement liés à la lutte de libération philippine. Nous vous souhaitons beaucoup de force pour faire face à la mort de Joma et pour intégrer toutes ses réalisations dans le travail futur. Salutations chaleureuses et révolutionnaires du Bangladesh,

Monika Gaertner-Engel,

coordinatrice principale d'ICOR et coprésidente du Front uni anti-impérialiste et antifasciste

Сегодня мы узнали, что скончался товарищ Джома Сисон. Наш главный координатор немедленно направил в CPP следующее сообщение с соболезнованиями: Дорогой товарищ Джули, дорогие Луис и Кони, дорогие товарищи,

С огромным огорчением мы узнали о внезапной для нас смерти Джомы Сисона. Он был одним из "великих стариков" международного революционного движения. Как председатель-основатель КПП он не только добился больших успехов для народа и рабочего класса Филиппин, но и для новой формации революционного движения после предательства ревизионистов. После тяжелых дебатов и разных путей дружеские отношения возобладали. Не в последнюю очередь он дал важный импульс для совместного построения антиимпериалистического единого фронта ICOR и ILPS. Он также был другом теоретической работы. Многие партии ИКОР тесно связаны с филиппинской освободительной борьбой. Мы желаем вам много сил, чтобы справиться со смертью Джомы и воплотить все его достижения в дальнейшей работе. Теплый и революционный привет из Бангладеш,

Моника Гаертнер-Энгель,

главный координатор ICOR и сопрезидент антиимпериалистического и антифашистского Объединенного фронта