Wir laden zum Willi-Dickhut-Abend ein

Im Stadtteil unterwegs ...

Am morgigen Samstag, dem 17. Dezember 2022, findet in der Horster Mitte in Gelsenkirchen um 19:00 Uhr ein Abend zu Willi Dickhut statt. Mit mehreren Leuten sind wir im Stadtteil Horst in den Häusern unterwegs und laden die Nachbarn ein.

Korrespondenz aus Gelsenkirchen