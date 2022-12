Joma Sison ist tot

Für das Zentralkomitee der MLPD schickte Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, Grüße herzlicher Anteilnahme an die Angehörigen und die Genossinnen und Genossen von Joma Sison: "Der für uns plötzliche und unerwartete Tod von Joma Sison trifft uns hart. Er war ein bedeutender Marxist-Leninist, Führer des Kampfs um nationale und soziale Befreiung in den Philippinen, Gründungsvositzender der CPP, ein antirevisionistischer Vorkämpfer, international anerkannt und prägend mit wichtigen Verdiensten für die internationale revolutionäre Bewegung und ein sehr kulturvoller Genosse. Mit Joma verlieren wir einen jahrzehntelangen Kampfgenossen und guten Freund.

Wir denken in dieser Zeit besonders an Julie, aber auch an alle Eure Genossinnen und Genossen. Bitte übermittelt die herzlichen Grüße der MLPD besonders von Gabi Fechtner, Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel. Wir werden das Lebenswerk von Joma würdigen und in Ehren halten."

Rote Fahne News wird im Lauf des Tages ein ausführlicheres Kondolenzschreiben der MLPD veröffentlichen.