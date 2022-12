Landesweite Kundgebungen für Freilassung von Castillo

In Peru beteiligten sich am Sonntag Tausende an landesweiten Kundgebungen und forderten Neuwahlen und die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo, der sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft befindet. Gefordert wird auch der Rücktritt der neuen Präsidentin Dina Boluarte. An vielen Orten kam es zu Straßenblockaden, Besetzungen und Demonstrationen. Es gab mindestens 2 Tote. In der Hauptstadt Lima zogen Tausende vor das Parlament und riefen "Castillo, du bist nicht allein, das Volk steht hinter dir". Castillo war am Mittwoch vom peruanischen Parlament wegen "moralischer Unfähigkeit" des Amtes enthoben und später festgenommen worden.