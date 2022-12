Resolution gegen imperialistischen Krieg von Erdogan in Nordsyrien

Rote Fahne News berichtete am 12. Dezember: "Die internationale Einheitsfront nimmt Kurs auf ihren 1. Weltkongress". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verabschiedeten folgende Resolution:

Resolution adopted by the participants of the ICOR webinar on the International Antiimperialist and Antifascist United Front, 11 December 2022: The members of the webinar against imperialism and fascism protest against the imperialist war of the Turkish government against the people in North Syria and the attacks with chemical weapons against the people. The president of the medical doctors in Turkey, Professor Fincanci, was arrested, because she has given a TV-statement testifying the chemical weapon attack. We demand her release from prison at once!

Von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des ICOR-Webinars zur Internationalen Antiimperialistischen und Antifaschistischen Einheitsfront am 11. Dezember 2022 verabschiedete Resolution: Die Mitglieder des Webinars gegen Imperialismus und Faschismus protestieren gegen den imperialistischen Krieg der türkischen Regierung gegen die Bevölkerung in Nordsyrien und die Angriffe mit chemischen Waffen gegen die Bevölkerung. Die Präsidentin der Ärzte in der Türkei, Professor Fincanci, wurde verhaftet, weil sie eine TV-Aussage über den Chemiewaffenangriff gemacht hat. Wir fordern ihre sofortige Freilassung aus dem Gefängnis!

Resolución adoptada por los participantes del webinario de la ICOR sobre el Frente Unido Internacional Antiimperialista y Antifascista, 11 de diciembre de 2022: Los miembros del webinario contra el imperialismo y el fascismo protestan contra la guerra imperialista del gobierno turco contra el pueblo en el norte de Siria y los ataques con armas químicas contra el pueblo. La presidenta de los médicos en Turquía Profesora Fincanci fue detenida, porque ha dado una declaración en la televisión testificando el ataque con armas químicas. ¡Exigimos su liberación de la cárcel de inmediato! (Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)

Résolution adoptée par les participants du webinaire d'ICOR sur le Front uni international anti-impérialiste et antifasciste, 11 décembre 2022 : Les membres du webinaire contre l'impérialisme et le fascisme protestent contre la guerre impérialiste du gouvernement turc contre le peuple en Syrie du Nord et les attaques avec des armes chimiques contre le peuple. Le président des médecins en Turquie, le professeur Fincanci, a été arrêté, parce qu'elle a donné une déclaration télévisée témoignant de l'attaque à l'arme chimique. Nous exigeons sa libération de prison immédiatement! (Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite))

Резолюция, принятая участниками вебинара ICOR о Международном антиимпериалистическом и антифашистском объединенном фронте, 11 декабря 2022 г: Участники вебинара против империализма и фашизма протестуют против империалистической войны турецкого правительства против народа в Северной Сирии и атак с применением химического оружия против народа. Президент медиков Турции профессор Финканчи была арестована, потому что она дала телезаявление, свидетельствующее об атаке с применением химического оружия. Мы требуем ее немедленного освобождения из тюрьмы!(Переведено с www.DeepL.com/Translator)