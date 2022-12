„Schau hinter die Kulissen …“

Mit der dialektisch-materialistischen Methode kann man in dieser Welt durchblicken und sie bewusst verändern. Deshalb: Mach mit beim Kurs „Die dialektische Methode allseitig erlernen“.

Die Landesleitung Baden-Württemberg der MLPD bietet in der ersten Januarwoche den Kurs 1 „Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft“ und den Kurs 3 „Die Lehre von der Denkweise“ an. Die Leitung hat Julia Scheller, die Landesvorsitzende der MLPD Baden-Württemberg, inne. Veranstaltungsort ist das Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart

Wann und was kostet es?

Anreise: Sonntag, 1. Januar 23, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr oder Montag, 2. Januar 23, zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. Abreise: Samstag, 7. Januar 23, ab 18.30 Uhr.

Kosten: Kursgebühr: 66 Euro für die Woche. Sechs Übernachtungen mit Vollverpflegung einfacher Standard: 198 Euro, gehobener Standard: 281 Euro. Anmeldung bei der MLPD Baden-Württemberg.