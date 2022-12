Scholz will Frühverrentung zurückfahren

Gleichzeitig steigen der Leistungsdruck und die Ausbeutung am Arbeitsplatz, insbesondere im Logistik- und Dienstleistungsbereich. Zugleich jammern die Konzerne über einen Fachkräftemangel! Anstatt diese Ursachen zu bekämpfen, erdreistet sich der Bundeskanzler Scholz, die Frühverrentung zu stoppen. Zwar gehen nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung immer mehr Menschen in Deutschland deutlich vor der Regelarbeitsgrenze in Rente (63 oder 64 Jahre). Aber was sind die Gründe? Diese Menschen sind durch die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen wie Dauerstress und regelmäßige Überstunden am Ende ihrer Kräfte! Außerdem ist eine frührere Verrentung bei schweren körperlichen oder verantwortlichen Arbeiten wie z.B. Dachdecker, Feuerwehrmann oder Pflegekraft, notwendig und selbstverständlich.

Aber das interessiert den Handlanger der Konzene Scholz deutlich wenig. Wörtlich meinte er (Quelle: www.focus.de vom 11.12.22): „Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Das falle derzeit vielen Arbeitnehmern schwer". Kein Wort verliert Scholz an die unmenschlichen Arbeitsbedingungen vieler Beschäftigter und die dafür verantwortlichen Unternehmen. Stattdessen setzt Scholz auf die Beschäftigung von mehr Frauen (zu welchen Arbeitsbedingungen?) und von Einwanderern (die zum Niedrigstlohn beschäftigt werden können). Im Übrigen nehmen Frührentner sogar einen Abschlag ihrer Rentenbezüge in Kauf: Bei 35 Versicherungsjahren werden pro Monat 0,3 Prozent der eigentlichen Rente abgezogen, pro Jahr also 3,6 Prozent (bei Renteneintritt mit 63 Jahren stolze 14,4 Prozent)!

Besonders kurios ist die Forderung von Scholz, Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausbauen, ohne mit einem Wort auf auf den Personalnotstand gerade in diesem Bereich hinzuweisen.