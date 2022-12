So bereiten wir die Spendensammlung am Zielbetrieb vor

Erfahrungsgemäß nehmen mittlerweile viele Kollegen kein Bargeld mit in den Betrieb. Deshalb verteilen wir am Tag vor der Sammlung einen kleinen Ankündigungsflyer und weisen darauf hin: „Morgen sind wir wieder da und sammeln hierfür Spenden, steck' ordentlich was ein!“

Die Spendendosen beklebenwir mit der neuen Banderole – das Sammeln wird am nächsten Tag der Schwerpunkt sein. Aber Rote Fahne-Magazin, das Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" und die Ukrainebroschüre haben wir auch dabei. Außerdem noch einen Spenden-Quittungsblock.

Ansprechen werden wir mit der knackigen Parole der Spendeninitiative. Das hat dann „Wiedererkennungswert“, zumal es vorm Tor schnell gehen muss. Wenn Zeit bleibt, werden wir die Forderung nach Lohnnachschlag diskutieren und die Frage, dass das kapitalistische Lohnsystem überhaupt abgeschafft werden muss und kann!

In dem von der MLPD herausgegebenen Spendenflyer heißt es: "Unter dem Motto '1 Euro gegen die Regierungspolitik! Jeder Cent zählt für den aktiven Widerstand gegen den Ukrainekrieg und die Weltkriegsgefahr!' ruft die MLPD bis Jahresende zu einer breiten Spendeninitiative auf. Heute hat fast jeder eine Rechnung mit der Regierungspolitik offen: Ablehnung der Waffenlieferungen für den von beiden Seiten ungerechten Krieg zwischen Russland und der Ukraine mit Unterstützung der NATO; Sorge angesichts der akuten Gefahr eines atomar geführten Dritten Weltkriegs und dem eingeleiteten Übergang in eine globale Umweltkatastrophe; Widerspruch gegen die Abwälzung der Krisenund Kriegslasten auf die Bevölkerung bei gleichzeitiger Umverteilung in die Kassen der großen Energiekonzerne. Die MLPD hat von Beginn an auf die Organisierung eines aktiven Widerstands gesetzt und den Zusammenschluss fortschrittlicher Kräfte gefördert. Ein fester Bestandteil davon war und ist, mit fundierten Analysen, Einschätzungen, Positionierungen und Argumenten zur Bewusstseinsbildung, insbesondere unter der Jugend, über die Grundlagen und Ursachen, aber auch Perspektiven beizutragen. Jeder Euro in dieser Spendeninitiative ist dafür ein wichtiger Beitrag!"

Spendenflyer zum Ausdrucken