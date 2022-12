Vor 150 Jahren: Heinrich Vogeler geboren

Am heutigen Montag, dem 12. Dezember 2022, gehen die Streiks in den Ikea-Möbelhäusern in Nordrhein-Westfalen weiter. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft die Beschäftigten im IKEA-Haus in Duisburg zu einem ganztägigen Streik auf. An diesem Tag besucht der neue Deutschlandchef Walter Kadnar den Standort Duisburg. Der Streik ist die zweite Aktion in dieser Woche für einen Tarifvertrag Digitalisierung, Omnichannel und Qualifizierung. Diesen fordert ver.di für die Beschäftigten bei Ikea, um unter anderem möglichen Auswirkungen durch Änderungen der Arbeitsprozesse bei Einführung von digitaler Technik im Unternehmen zu begegnen und die Beschäftigten für ebendiese technischen Änderungen am Arbeitsplatz zu qualifizieren.