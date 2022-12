Wie es ist, ein Kurier zu sein

Zu Beginn des Sommers begann ich mit der Suche nach einer Zeitarbeit. Viele meiner Freunde empfahlen mir einen Job als Zusteller oder Kurier, weil ich dort freie Zeiteinteilung und ein gutes Gehalt bekomme. Daraufhin entschied ich mich für einen Job bei der Lieferfirma "Samokat" (Scooter)... .

Zu Beginn möchte ich gleich anmerken, dass Kuriere rechtlich gesehen selbständig sind. Dies bringt eine Reihe von Einschränkungen für die Kuriere mit sich, vor allem in Bezug auf die Ausübung ihrer Arbeitsrechte. Der Vertrag, der zwischen den Kurieren und den Partnerunternehmen von "Samokat" geschlossen wird, ist ein zivilrechtlicher Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt. Ein solcher Vertrag unterliegt dem Zivilrecht (genauer gesagt: dem Kapitel 39 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation) und nicht dem Arbeitsrecht. ...

Das Arbeitsrecht enthält eine Reihe von Bestimmungen zum Arbeitsschutz, zu Leistungen, zum Urlaub usw. (sie sind nicht alle im Zivilrecht vorgesehen), aber ich möchte die Aufmerksamkeit auf eines der akutesten Probleme lenken. Nehmen wir eine ganz normale Situation, in die ich und einer meiner Kollegen verwickelt waren - ein Arbeitsunfall. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Arbeitsbeziehungen die Bestimmungen des Kapitels 36.1 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation angewandt werden können, die den Arbeitgeber dazu verpflichten, eine Reihe von Maßnahmen zur Untersuchung des Unfalls einzuleiten. Im Rahmen der zivilrechtlichen Beziehungen hat der Arbeitgeber jedoch keine derartigen Verpflichtungen, und sie müssen den Unfall in jedem Fall als Hausunfall melden. Selbst wenn ein Arbeitnehmer schwer verletzt wird, wie es bei einem meiner Kollegen der Fall war, wird er höchstwahrscheinlich nicht vor Gericht gehen und keine Entschädigung für die Verletzung verlangen. Der Grund dafür ist ihre Stellung im Rahmen der kapitalistischen Verhältnisse.

Viele meiner Kollegen waren Arbeitsmigranten aus Kasachstan, Usbekistan und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Es gab auch Vertreter aus verschiedenen Regionen der Russischen Föderation, die gezwungen waren, für Teilzeitjobs nach Moskau zu kommen. Diese Menschen arbeiten sieben Tage die Woche für zwölf Stunden. ... Ja, diese Menschen bekommen viel, 70.000 Rubel im Monat, aber nur wenige geben dieses Geld für sich selbst aus. Fast jeder schickt das Geld nach Hause, so dass nur ein paar Tausend für den Lebensunterhalt und die Ernährung übrig bleiben. Für diese Menschen wird es äußerst problematisch sein, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und deshalb lohnt es sich nicht, von ihnen eine kollektive Aktion zur Verteidigung ihrer eigenen, wenn auch bürgerlichen, Rechte zu erwarten. Sie sollten so schnell wie möglich wieder arbeiten. All diese Menschen eint die Tatsache, dass sie gezwungen waren, aus ihren peripheren Ländern in das Zentrum der Kapitalakkumulation [in diesem Fall in die imperialistische Russische Föderation] zu kommen, um dorthin ihre Arbeitskraft zu verlagern. Unabhängig davon sollte man auch die anderen Personen erwähnen, die mit mir gearbeitet haben. Die meisten dieser Leute arbeiteten fünf bis Stunden und gingen zwei bis drei Mal pro Woche aus. Fast alle von ihnen sind Studenten und Schüler, die Sommerferien hatten, so dass sie sich nicht um den Lohn kümmerten. Sie bekamen 3.000 pro Woche und waren zufrieden. ...

Das Gehalt kommt auf die Bankkarte, aber es gibt einen interessanten Punkt, der wiederum mit dem Status von Kurieren zusammenhängt. Nach der Steuergesetzgebung wird eine direkte Einkommenssteuer von den Löhnen der Arbeitnehmer abgeführt. Die Arbeitgeber werden zu Steueragenten und behalten die Einkommenssteuer vom Lohn ein, sodass das Geld in den Bundeshaushalt fließt. Dies gilt für Personen, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses stehen, während Kuriere in einem zivilrechtlichen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass sie selbst die "Einzelunternehmer"-Steuer zahlen müssen und nicht das Unternehmen, mit dem sie einen Vertrag geschlossen haben. Auf diese Weise kann "Samokat" die Steuerlast vermeiden, indem es sie zunächst auf die Partnerunternehmen (mit denen die Kuriere einen Vertrag abschließen) und von diesen wiederum auf die Kuriere abwälzt.

Nicht jeder wird einen solchen Zeitplan einhalten können, und schon gar nicht wird es jemand, der eine weniger arbeitsintensive Alternative hat, tun. Wenn es im Sommer noch möglich ist, eine so harte Arbeit zu verrichten, wird es mit dem Einsetzen der Kälte und des Regens fast unmöglich, in einem solchen Tempo zu arbeiten (zumindest für Leute wie mich, sanfte Moskowiter). Man braucht mehrere Paar Socken und Handschuhe für den Fall, dass es regnet, und es ist gut, ein zusätzliches Paar Hosen dabei zu haben. Manchmal kann es die ganzen acht Stunden ihrer Arbeit regnen, und die Zahl der Aufträge wird in dieser Zeit nur zunehmen. All dies macht die Arbeit doppelt so schwer, aber es gibt auch "Boni" in Form einer kleinen Erhöhung des Stundenlohns. Das sind +30 Rubel für jede Stunde Arbeit an einem Regentag, aber diese Erhöhung gilt nur, wenn ihre Arbeit mindestens acht Stunden dauert. Selbst wenn sie sieben Stunden im Regen gearbeitet haben, gibt es keine Erhöhung.

All dies zusammen führt zu einem Personalmangel unter den normalen Kurieren nach dem Ende der Sommersaison. Fast niemand will unter solchen Bedingungen arbeiten, und Anfang September gab es mehr als genug Angebote, in ihrer Freizeit in einem anderen Lager zu arbeiten. Fast jeden Tag riefen sie mich an und boten mir an, in anderen Lagern zu arbeiten. Es ist schon komisch, dass selbst nachdem ich gekündigt hatte, die Einladungsanrufe noch eine Woche lang weitergingen. All dies steht im Gegensatz zu meinem Sommerpraktikum, bei dem ich nur ein paar Stunden pro Woche arbeiten konnte (der Zeitplan in der Bewerbung wird vom Kurier festgelegt, muss aber vom Kurator bestätigt werden).

Zusammenfassend muss ich sagen, dass die Arbeit als Kurier ein sehr arbeitsintensiver Beruf ist. Es gibt gute Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten bis zum Kommissionierer (diese Position beinhaltet bereits den Abschluss eines Arbeitsvertrags) und dann bis zum Direktor. Dennoch hat die Arbeit eines Kuriers viele Nachteile und zweifelhafte Momente, mit denen Kuriere im Laufe ihrer Arbeit konfrontiert werden. Ich habe nur die wichtigsten Momente der Arbeit als Kurier beschrieben und private Momente, denen ich am Arbeitsplatz begegnet bin, nicht mit einbezogen. Das liegt vor allem daran, dass ich meine Erfahrungen in einem Lagerhaus nicht auf das gesamte Netz der Lagerhäuser übertragen wollte. In diesem Artikel habe ich nur einige wenige Punkte behandelt, aber ich hoffe, dass sie zumindest einen kleinen Einblick in den Prozess der Arbeit als Kurier geben.