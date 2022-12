Winterparty in Berlin

Dabei feierten wir - Alt und Jung gemeinsam - die Geburtstage eines Auszubildenden und einer Rentnerin. Dies fand international statt, so waren insgesamt 35 Freunde und Nachbarn aus Syrien, Tunesien, Frankreich, der Türkei, Iran, Kirgistan, England, Malaysia und Chile da. Solidarisch waren wir mit den Aufständen im Iran, denn auch sie feiern gerade deshalb, weil das Regime es ihnen verbietet!

In gemütlicher Runde wurde gesungen und getanzt, dabei wärmte uns der Glühwein mit und ohne Alkohol von innen. Das Ramschwichteln kam gut an und alle freuten sich über ihr gezogenes Geschenk. Die Kinder ließen sich die gegrillten Marshmellows schmecken.

Die Einladung zur Silvesterfeier und zur Teilnahme an der einzigen Demo für den Sozialismus in Europa, der LLL-Demo am 15. Januar 2023, wurden besprochen und verteilt. Wir freuen uns dort auf ein Wiedersehen!