2023 - das Jahr der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Liebe Freundinnen, Freunde und Kameraden

wir, die Internationale Koordinierungsgruppe der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung, wünschen euch ein erfolgreiches neues Jahr 2023. Wir freuen uns, möglichst viele von euch auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 in Thüringen/Deutschland vom 30. August bis 3. September 2023 begrüßen zu dürfen. Gerade in diesen Zeiten, wo die brutale Konkurrenz auf dem Rücken der Arbeiter, der Massen und vor allem auch von uns Bergleuten und unseren Familien ausgetragen wird bis hin zu einer akuten Gefahr eines Dritten Weltkrieges mit atomaren Waffen, müssen wir ein Zeichen setzen und unseren Zusammenschluss vorrantreiben und höherentwickeln. Deshalb meldet euch für die Dritte Internationale Bergarbeiterkonferenz bei info@minersconference.org an.

Wenn wir Bergarbeiter zusammen mit unseren Familien international kooperieren und unsere Kämpfe koordinieren, können wir gegenüber den internationalen Bergwerksmonopolen und den ihnen hörigen Regierungen eine überlegene Kraft werden. Und unsere Vision einer „weltweit verbundenen Bergarbeiterbewegung, die für sich und ihre Kinder darum kämpft, dass die Schätze des Bodens, des Wassers und der Lüfte denen gehören, die sie durch ihre Arbeit erschließen. Sie sollen eingesetzt werden für ein reiches, würdevolles und gesundes Leben aller Menschen in Einklang mit der Natur – ohne Ausbeutung und Unterdrückung" wahrmachen.

Auf ein kämpferisches und erfolgreiches Jahr 2023 und eine erfolgreiche 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz

Andreas Tadysiak

Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung