75 Menschen öffentlich hingerichtet bzw. von Taliban ausgepeitscht

Die Taliban 2.0 haben öffentliche Hinrichtungen - ähnlich ihrer früheren Herrschaft in den 1990er-Jahren - wieder aufgenommen. Die hochrangigen Beamten der Taliban besuchen persönlich den Ort der körperlichen Bestrafung der verurteilten Zivilisten und luden Zuschauer ein, der Auspeitschung beizuwohnen. Der Befehl von Mullah Hibatullah Akhundzada, dem geheimen Anführer der Taliban, zur Umsetzung der „Qisas-Strafe oder Vergeltung in Form von Sachleistungen“ wurde in den letzten zwei Wochen umgesetzt. So haben die Taliban innerhalb von zwei Wochen 75 Verdächtige öffentlich ausgepeitscht und einen Verdächtigen unter dem Motto „Vergeltung oder Vergeltung in Naturalien“ durch die Hände des Vaters des Opfers erschossen.

Obwohl die Vereinten Nationen und andere Menschenrechtsverteidiger die Umsetzung der „Qisas-Strafe“ als Menschenrechtsverletzung bezeichnet und darum gebeten haben, diesen Prozess zu stoppen, haben die Taliban diesen Forderungen keine Beachtung geschenkt. Allerdings haben politische Experten und internationale Institutionen, die sich für Menschenrechte einsetzen, die Missachtung der Wünsche der internationalen Gemeinschaft durch die Taliban als Unvereinbarkeit dieser Gruppe mit den international anerkannten Werten und Prinzipien der Menschenrechte bezeichnet.

Den verfügbaren Statistiken zufolge haben die Taliban in den vergangenen zwei Wochen 75 Menschen in Kabul, Logar, Farah, Ghor, Paktika, den Provinzen Nangarhar und einigen anderen Teilen des Landes öffentlich vor Gericht gestellt, und Hunderte von Zuschauern wurden eingeladen, diese Szenen zu sehen.

Zabihullah Mujahid, ein Sprecher der Taliban, veröffentlichte eine Erklärung auf Twitter, in der er sagte, dass die Qisas-Strafe auf der Grundlage des Urteils des Gerichts in der Provinz Farah an einer Person vollstreckt wurde. „Gottes Befehl (Vergeltung) wurde am Mittwoch im Zentrum der Provinz Farah an einem Mörder durchgeführt“, lautete seine Erklärung. In dieser Erklärung heißt es, dass die Person, die bestraft wurde, Taj Mir hieß und ihr Verbrechen gestand. Er fügte hinzu, dass dieses Urteil vom „Vater des Opfers“ in Anwesenheit von Taliban-Beamten und Hunderten von Zuschauern vollstreckt wurde, indem er eine Kugel mit einem Kalaschnikow-Gewehr abfeuerte.

Bei der öffentlichen Hinrichtung des Taj Mir waren Abdul Hakim Haqqani, oberster Richter der Taliban, Abdul Ghani Baradar, stellvertretender Wirtschaftsminister, Sirajuddin Haqqani, amtierender Innenminister, Mohammad Khaled Hanafi, amtierender Minister für Tugend, Amir Khan Muttaqi, amtierender Minister für auswärtige Angelegenheiten, Habibullah Agha, amtierender Bildungsminister der Taliban, und eine Reihe anderer Mitglieder der Taliban-Führung, einschließlich ihres Sprechers, anwesend.

Öffentliche Hinrichtungen

Neben der Verhängung umfassender Beschränkungen und öffentlicher Gerichtsverfahren gegen Angeklagte verschiedener Verbrechen in der Vergangenheit haben die Taliban dies auch zu einer Unterhaltung für Tausende von hungrigen und armen Zuschauern im ganzen Land gemacht.

Die Taliban haben am Donnerstag im Fußballstadion Charikar, der Hauptstadt der Provinz Parwan, öffentlich 18 Männer und Frauen in der Provinz Parwan ausgepeitscht. Diese Personen erhielten jeweils zwischen 29 und 35 Peitschenhiebe wegen verschiedener Verbrechen, darunter Diebstahl, voreheliche Beziehung und Flucht von zu Hause. Hunderte von Zuschauern, darunter die lokalen Beamten der Taliban, waren ebenfalls bei der Auspeitschungszeremonie anwesend.

Zur gleichen Zeit peitschten die Taliban am Donnerstag drei Männer in der Provinz Paktia. Die Taliban verpassten jedem dieser Männer 39 Peitschenhiebe, und Mitglieder der Taliban betonten, dass in den kommenden Tagen ein weiterer öffentlicher Prozess stattfinden werde. Darüber hinaus peitschten die Taliban am Dienstag öffentlich eine Frau und zwei Männer wegen vorehelicher Beziehungen im Distrikt Goshta in der Provinz Nangarhar aus.

Letzte Woche haben die Taliban in der Provinz Ghor öffentlich eine Frau und sechs Männer ausgepeitscht. Diese Personen wurden am Sonntag in der Stadt Firouzkoh, der Hauptstadt der Provinz Ghor, wegen des Verbrechens vorehelicher Beziehungen, moralischer Verbrechen und Alkoholkonsums ausgepeitscht.

Auch der Oberste Gerichtshof der Taliban gab zuvor bekannt, dass er 21 Männer und Frauen in Kabul bestraft habe. In der Erklärung des Taliban-Gerichts heißt es, diese Personen seien wegen „Ausschweifung, vorehelicher Beziehungen, Betrug, Diebstahl, Verkauf von Alkohol und schwulem Sex“ festgenommen und „bestraft“ worden. Darunter waren laut Aussage 15 Männer und sechs Frauen.

Nach diesen Strafen wurden drei Männer von den Taliban in der Provinz Paktika ausgepeitscht. Diese Personen wurden jeweils 35 bis 39 Mal im Fußballstadion der Stadt Sharan ausgepeitscht, nachdem sie am Montag des Diebstahls beschuldigt worden waren.

Am Donnerstag, einen Tag vor dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, peitschten die Taliban im Distrikt Darqad in der Provinz Takhar einen Mann und eine Frau mit jeweils 30 Peitschenhieben unter dem Vorwurf, voreheliche Affären zu haben. Einen Tag vor diesem Vorfall wurde auch ein junger Mann von dieser Gruppe öffentlich ausgepeitscht.

Am Mittwoch peitschten die Taliban öffentlich einen Jungen und ein junges Mädchen aus, weil sie angeblich in der Stadt Mehtarlam, der Hauptstadt der Provinz Laghman, telefoniert hatten. Die Taliban sagten, dass das Telefonieren zur „Verbreitung und Förderung der Prostitution“ führt.

Nach der Fortsetzung öffentlicher und willkürlicher Gerichtsverfahren haben die Taliban in der Provinz Logar zwölf Personen, darunter drei Frauen, unter dem Vorwurf vorehelicher Beziehungen ausgepeitscht. Quellen zufolge haben die Taliban diese Personen am Mittwoch im Sportstadion von Logar vor Gericht gestellt. Die Taliban verhängten gegen jede dieser Personen zwischen 21 und 39 Peitschenhiebe wegen Ehebruchs, schwulen Geschlechtsverkehrs und Diebstahls.

Am Dienstag haben die Taliban ein Mädchen und einen Jungen wegen Telefongesprächs in der Moschee von Shahre Wahdat in der Nähe des Bezirks Argo in der Provinz Badakhshan vor Gericht gestellt. Taliban-Mitglieder verpassten jedem von ihnen 39 Peitschenhiebe. Zuvor wurden mehr als 50 Bürger in verschiedenen Provinzen des Landes öffentlich vor Gericht gestellt.

Die Wiederaufnahme strenger Strafgesetze ähnlich wie in den 1990er-Jahren

Die Mehrheit der Bürger und eine Reihe von Botschaftern und Vertretern westlicher Länder für Afghanistan betrachten die öffentlichen Hinrichtungen der Taliban als eine Rückkehr in die Vergangenheit und „den Abschluss der Talibanisierung Afghanistans“. Die Bürger glauben jedoch, dass sich das Verhalten der Taliban nicht geändert hat und dass die Taliban die Verurteilten, wie in den Jahren 1996 bis 2001, unter dem Namen „Qisas-Strafe“, hart und unmenschlich bestrafen. Einige dieser Bürger, die aus Angst vor den Taliban in dem Bericht nicht genannt werden wollen, sagten gegenüber Hasht-e Subh, dass diese „Taliban-Strafen“ gegen faire Gerichtsverfahren und eine schwere Verletzung der Menschenrechte seien.

Die Reaktionen der Taliban auf Bedenken von Rechtsanwälten

Die Taliban haben die Reaktion westlicher Länder und Menschenrechtsaktivisten auf öffentliche Hinrichtungen als Beleidigung des Islam bezeichnet. Diese Gruppe hat gesagt, dass das Auspeitschen in der Öffentlichkeit eine Anpassung der Religion sei, und es als unmenschlich zu bezeichnen sei eine Beleidigung und Respektlosigkeit gegenüber dem Islam.

Zabihullah Mujahid, der Sprecher der Taliban, verurteilte am Freitag in einer Erklärung auf Twitter die Äußerungen des Sprechers der Vereinten Nationen und einer Reihe westlicher Länder und nannte sie respektlos gegenüber der Religion des Islam. Darüber hinaus gratulierte Inamullah Samangani, Leiter des Informations- und Medienzentrums der Taliban, Menschenrechtsaktivisten zur öffentlichen Hinrichtung eines Mannes in Farah. „Da Qisas ein großes islamisches Prinzip ist, ist der Schmerz säkularer Menschenrechtsverteidiger über seine Umsetzung verständlich. Ich spreche ihnen mein Beileid aus“, twitterte Samangani.

Internationale Reaktionen auf öffentliche Hinrichtungen

Nach dem Schritt der Taliban, Verurteilte öffentlich hinzurichten, haben die Vereinten Nationen, Amnesty International und eine Reihe von Vertretern und Botschaftern europäischer Länder für Afghanistan dies als schwere Menschenrechtsverletzung angesehen und gefordert, dass die Taliban die Menschenrechte und die internationalen Verpflichtungen Afghanistans respektieren.

Gleichzeitig sagte Stephanie Tremblay, stellvertretende Sprecherin des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, dass die Organisation sehr besorgt über die erste Hinrichtung in Afghanistan nach der Übernahme durch die Taliban sei. „Heute bringen wir unsere tiefe Besorgnis über öffentliche Hinrichtungen in Afghanistan zum Ausdruck“, sagte sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz. „Unsere Position ist, dass die Vereinten Nationen gegen die Todesstrafe sind und wir zum Moratorium für die Todesstrafe zurückkehren wollen.“

Amnesty International verurteilte auch die „Vergeltung“ einer Person in der Provinz Farah und nannte sie „grobe Beleidigung der Menschenwürde“. Am Mittwoch erklärte die Gruppe, diese Tat sei eine grobe Beleidigung der Menschenwürde.

Nach den Reaktionen im In- und Ausland auf die Rache eines Angeklagten in Farah sagte der französische Botschafter, dass die Talibanisierung Afghanistans mit diesem Ereignis abgeschlossen sei. David Martinon, der französische Botschafter in Afghanistan, sagte am Mittwochabend auf Twitter, dass er nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban vor der Talibanisierung des Landes gewarnt habe.

Zuvor hatte Rina Amiri, die Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums für Menschenrechte und Frauenangelegenheiten Afghanistans, in einem Tweet die Auspeitschung der Angeklagten durch die Taliban als Rückkehr dieser Gruppe zu ihrer ursprünglichen Version bezeichnet. Sie sagte, dass Auspeitschen „schrecklich und ein gefährliches Zeichen der Rebellion gegen die Welt“ sei. Amiri fügte hinzu, dass diese Gruppe in der ersten Runde ihrer Herrschaft mit der Umsetzung dieser Politik kein gutes Ende gefunden habe und dass sich das Land diesmal auf einem gefährlichen Weg befinde.

Die deutsche Botschaft in Afghanistan hat das öffentliche Auspeitschen von Menschen als „abscheuliche Verletzung der Menschenwürde“ eingestuft.Am Montag teilte die Botschaft in einem Tweet mit: „Auch die Taliban sind verpflichtet, das Völkerrecht und die UN-Konvention gegen Folter zu respektieren.“

Thomas Nicholson, der EU-Sonderbeauftragte für Afghanistan, twitterte am Samstag, dass die Taliban seit August letzten Jahres in Bezug auf die Menschenrechte schwere Rückschläge erlitten hätten. Laut Nicholson ist körperliche Bestrafung eine Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung, die durch das Übereinkommen gegen Folter und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verboten ist.

