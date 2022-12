... hing in diesen Tagen an der Brücke von Hamburgs viel befahrener St. Pauli-Hafenstraße entlang der Elbe ein Transparent „Stoppt die 3. Weltkriegsvorbereitung“. REBELLEN laden damit zur Teilnahme an der Lenin-Liebknecht-Luxemburg Demonstration am 15.1.23 in Berlin ein. Durchaus nachahmenswert.