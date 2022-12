Das Internationalistische Bündnis verurteilt die faschistischen Morde!

Wir sind empört, dass dieser faschistische Mordanschlag, der nur wenige Tage vor dem 10. Jahrestag der Ermordung der kurdischen Aktivistinnen der Frauenbewegung Sara, Rojbîn und Ronahî in Paris stattfand, als Attentat eines Einzeltäters dargestellt wird.

Wir fragen: wie kann es sein, dass die Polizei erst 40 Minuten nach dem ersten Notruf am Tatort war? Dass es kein noch viel größeres Massaker gab, ist nur mutigen, selbstlosen Menschen zu verdanken, die den Täter überwältigten.

Wie kann es sein, dass ein rassistisch und faschistisch gesinnter Straftäter, der schon mehrere Mordversuche verübt hat, frei ist? Diese Morde wären eindeutig zu verhindern gewesen. Wir fordern die vollständige Aufdeckung und Verurteilung aller Verantwortlichen. Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda – weltweit!

In Deutschland wurde einen Tag vor dem faschistischen Anschlag in Paris auf die kurdische Bewegung in Nürnberg der kurdische Verein durchsucht und Tahir Köcer verhaftet. Der NATO- Partner Türkei bombardiert in Nordostsyrien und Nordirak völkerrechtswidrig mit verbotenen Chemiewaffen kurdische Gebiete. Doch Ächtung durch die Bundesregierung - Fehlanzeige! inInnenministerin Nancy Faeser erklärte vor kurzem, die deutsche Regierung würde "an der Seite der Türkei" im Kampf gegen den „Terrorismus" stehen. Das soll auch alle einschüchtern, die solidarisch mit dem kurdischen Befreiungskampf sind. Doch damit werden sie nicht durchkommen. Wir fordern die sofortige Freilassung von Tahir Köcer!

Wir versprechen, wir werden unseren Kampf gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg im Sinne von Emine, Şirin und Abdurrahman verstärken. Das Internationalistische Bündnis wird sich an Protesten beteiligen.

Gib Antikommunismus, Rassismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance!

Für die Koordinierungsgruppe

Fritz Ullmann, Süleyman Gürcan und Ulja Serway