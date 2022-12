Delhi: Bauern protestieren gegen Modis Agrarpolitik

Die im Zuge des Ukraine-Kriegs forcierte weitere Faschisierung des Staatsapparats hat vor kurzem in Bad Karlshafen bei Kassel zu einem Terroralarm an Schulen geführt. Wie die HNA aus Kassel berichtet, hatte die Bundeswehr vergessen, eine Übung anzumelden. Als Folge dieses Versäumnisses marschierte ein Trupp Bundeswehrsoldaten, die auf einem Orientierungsmarsch waren, in Tarnkleidung und voll bewaffnet durch die Stadt, ohne dass die Bevölkerung informiert gewesen war. Das führte an verschiedenen Schulen zu einem Terroralarm: Die Polizei rückte zu Einsätzen aus. Für viele Kinder an den Schulen war die Situation eine große psychische Belastung. Unter anderem sind an einigen der betroffenen Schulen Flüchtlingskinder aus Syrien. Währenddessen schieben sich die Bundeswehr und die Stadtverwaltung gegenseitig den schwarzen Peter zu. Nein zu einer weiteren Militarisierung!