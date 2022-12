Eine neue Ära für die Menschheit kann und muss anbrechen - schöne geruhsame Feiertage

Manche Sonntagsreden zu Weihnachten werden wieder kommen und Spenden werden gesammelt. Gesammelt und erbettelt auch von jenen, die hunderte Milliarden Euro für imperialistische Kriege und die Rüstungsindustrie und für Großkonzerne rund um den Globus von unseren Steuergeldern großzügig herausgeben. Während wir, die Beschäftigten, die Rentner und Rentnerinnen und die Kleinunternehmer oftmals nicht wissen, wie wir angesichts der Energiekosten über die Runden kommen.

Und jetzt wurde letzte Woche von der Bundesregierung bestätigt, dass den Energiekonzernen im Jahr 2021 807 Millionen Euro geschenkt wurde, für Strom, der wegen Netzengpässen nicht eingespeist werden konnte. 2020 761 Millionen Euro, und die Jahre zuvor auch. (Quelle: Bundesregierung)

Wir, die Automobiler der Internationalen Automobilarbeiterkoordination, kämpfen rund um den Globus mit vielen Initiativen, Bewegungen und fortschrittlichen Parteien und den Völkern für eine andere und bessere Welt. Ohne Ausbeutung von Menschen und Natur und ohne Unterdrückung. Der Kampf des iranischen Volkes, an der Spitze die Frauen und vor allem die ständig streikenden Arbeiter der Ölindustrie, wird dieses grausame faschistische System zu Fall bringen. Auch in der Ukraine und in Russland kämpfen Kolleginnen und Kollegen gegen den imperialistischen Krieg. Wir Automobiler haben auch diese Kraft, wie sie nur ansatzweise in der Tarifrunde entfaltet wurde.

Gesundheit, geruhsame Feiertage mit den Familien / Angehörigen und die Hoffnung und Zuversicht wünschen wir allen Menschen, die für eine bessere, andere Zukunft eintreten. Diese Welt muss unsere sein, nicht die der Zerstörer und Profiteure.