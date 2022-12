Erfolgreiches Rebellisches Winterkonzert weckt Lust auf mehr

Während vor der Horster Mitte der Weihnachtsmarkt einiges an Leckereien und Weihnachtsgeschenken zu bieten hatte, herrschte im Kultursaal ausgelassene Feierlaune. Zwei Mitglieder des REBELL begrüßten die Gäste: Viele versinken beim Blick auf das Weltgeschehen aktuell in Krisenstimmung. Beim REBELL läuft das anders: Wir stärken die Solidarität und den Zusammenhalt für den gemeinsamen Kampf gegen imperialistischen Krieg, Rassismus und Umweltzerstörung. Unser Motto ist: gemeinsam kämpfen, gemeinsam feiern! Und dann ging es auch schon los.

Levi Maeka spielte auf seiner Akustik-Gitarre Reggae-Musik. Der REBELL in Dortmund hat ihn bei den Protesten gegen rassistische Polizeigewalt, die zum Tod des 16-jährigen Mouhamed aus dem Senegal geführt hat, kennengelernt. Seine Musik war eine herzliche Einladung an alle, auf die Tanzfläche zu kommen. Die international besetzte Gruppe HopStopBanda heizte richtig ein. Letztes Jahr waren sie auf dem Rebellischen Musikfestival zu sehen, auf das wir uns nächstes Jahr vom 26. bis 28. Mai in Truckenthal / Thüringen wieder freuen können. Bei den Songs der Kölner Band Gehörwäsche - zusammen mit den Rebellen aus Bochum - konnte direkt weiter getanzt werden. Sie boten ihre beliebten Hits und Lieder, die neu zur Würdigung von Willi Dickhut und zu den Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD entstanden sind.

Nach der Live-Musik war noch nicht Schluss und zu DJ-Musik feierten viele noch weiter. Zur Verpflegung und Finanzierung boten zwei Stände die ganze Zeit über Crêpes und Getränke mit selbst gemachter Bowle an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren durchweg begeistert.

Der REBELL wird alle drei Monate Konzerte im Kultursaal veranstalten! Weitere Infos dazu auf www.rebell.info

Für nähere Infos zum Rebellischen Musikfestival schaut auf www.rebellischesfestival.de vorbei.