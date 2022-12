Erster „Stolperstein“ für einen Kommunisten in Hattingen

Die Bandbreite dieser Getöteten oder Verfolgten geht dabei vom katholischen Gewerkschafter Nikolaus Groß bis zum Kommunisten Hubert Lubberich. Hubert Lubberich wurde am 30. Juni 1932 von SS-Banden auf offener Straße erschossen. Er war das erste Mord-Opfer der Hitler-Faschisten in Hattingen. Nach 1945 mussten 77 Jahre vergehen, bis ein Kommunist auf diese Weise gewürdigt wurde.

Dazu erschien in der Lokalausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) am 10. Dezember der folgende Leserbrief:

Ein schlechter Rat

Zu „Erstes Opfer der Nazis“ vom 1. Dezember: Der WAZ-Artikel hat recht: Der Mord an diesem Kommunisten am 30. Juni 1932 polarisiert – bis heute. Erstmalig, und das nach 90 Jahren, wird dieser Mord durch den Stolperstein auf der Emscherstraße öffentlich angeprangert. Der „Stolperstein“-Initiative und dem eindrucksvollen Vortrag von Stadtarchivar Thomas Weiß samt allen Mitwirkenden am 30. November im Rathaussaal möchte ich meinen Dank und Respekt aussprechen.