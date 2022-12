Faschistische Putschvorbereitung der „Reichsbürger“ – nur „Spinnerei“?

Alles Zufälle? Wohl kaum. Es gibt Kräfte in Deutschland, die einen faschistischen Umsturz vorbereiten. Noch stehen dahinter nicht die bestimmenden Kreise des Monopolkapitals. Diese setzen bisher noch auf die hauptsächliche Regierungsmethode des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise.

Es ist auch kein Argument, dass es nur „Spinner“ wären. Faschistische „Spinner“ kamen in den USA mit Donald Trump, in Brasilien mit Jair Bolsonaro, in den Philippinen mit Rodrigo Duterte oder in Italien mit Giorgia Meloni an die Regierungsspitze. Mit dem entsprechenden Rückhalt entscheidender Teile des Finanzkapitals kann man es im Kapitalismus auch als vermeintlicher „Spinner“ zu etwas bringen. Das gehört zur Rechtsentwicklung der Herrschenden genauso wie die Vorbereitung des Wechsels ihrer Herrschaftsform hin zum Faschismus.

Konsequentes, hartes Vorgehen gegen solche Faschisten scheitert bei der Bundesregierung auch an ihrem Antikommunismus. Sie missbraucht die Vorgänge ein weiteres Mal für die Gleichsetzung von Faschisten und Revolutionären. Indem sie alle Maßnahmen mit dem Vorgehen gegen „Extremismus“ oder „Staatsgefährdung“ begründet, kann sie auch ihr Vorgehen gegen Revolutionäre rechtfertigen.

Die MLPD steht dagegen für den Weg: Wehret den Anfängen! Kampf der Faschisierung des Staatsapparats und für die Verteidigung bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten! Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!