Halle an der Saale

An Weihnachten Flüchtlingskindern eine Freude machen

36 Kindern auf Lesbos in Griechenland - von den 350 Kindern, die dort noch immer in einem Flüchtlingslager leben müssen - können wir Kolleginnen und Kollegen der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG), Freunde der Marxistisch-Leninistisch Partei Deutschlands (MLPD) aus Halle und aus Wernigerode mit der Spendenaktion von Solidarität International (SI) am Weihnachtsabend eine Freude machen.

Korrespondenz