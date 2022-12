Gedenktreffen zur Würdigung von José Maria Sison

Hier der Aufruf.

Rote Fahne News veröffentlicht fortlaufend die Ankündigungen der Gedenkfeiern und nimmt sie in den Rote-Fahne-News-Kalender (Startseite) auf.

Pressemitteilung der MLPD Stuttgart-Sindelfingen

Gedenktreffen in Stuttgart zur Würdigung von José Maria Sison. Am 16. Dezember ist José Maria Sison verstorben. Aus Anlass des Todes des großen philippinischen Revolutionärs und Marxisten-Leninisten, José Maria Sison, lädt der Kreisverband der MLPD Stuttgart-Sindelfingen zu einem feierlichen Gedenktreffen am Carl-Benz-Platz in Untertürkheim ein. José Maria Sisons Tod hinterlässt eine tiefe Lücke in der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP), bei den Kräften des revolutionären Kampfes um nationale und soziale Befreiung in den Philippinen und in der internationalen revolutionären Bewegung. Mit ihm verband die MLPD eine jahrzehntelange Freundschaft, getragen von gegenseitigem Respekt und Solidarität. Die revolutionäre Weltbewegung verliert einen der größten Marxisten-Leninisten unserer Zeit. Das Gedenktreffen wird am Dienstag, 27. Dezember, um 13:30 Uhr stattfinden. Dort soll Sisons Lebenswerk gewürdigt und die Öffentlichkeit über diesen großen Verlust und sein Vermächtnis informiert werden.

Heilbronn: Gedenkstunde für den verstorbenen Revolutionär José Maria Sison

Donnerstag, 29. Dezember 15:00 Uhr in den Frauenräumen der Kulturfabrik "Zigarre", Achtungstraße 37, Heilbronn. Anschließend: Kulturnachmittag mit Arbeiterliedern und Liedern für den Befreiungskampf.