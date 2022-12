Hallesche Montagsdemo schweigt für eine Minute

Ganz in Sinne des verstorbenen Freundes der Ausgebeuteten und Unterdrückten wurde dann die kämpferische Protestkundgebung fortgesetzt.

Auffällig waren neben den Leuten, die immer wieder stehen blieben, um den Rednern zuzuhören, eine Gruppe Männer im Halbdunkel, die sich auf Höhe des Polizeiaufgebots aufhielten und mit Rufen wie: "Halt's Maul, Oettler, halt endlich die Schnauze" ungestraft die Veranstaltung stören wollten, was ihnen natürlich nicht gelang. Der Sprecher der MLPD hatte in seiner Rede am offenen Mikrofon den Zusammenhang von weiterer Faschisierung des Staatsapparats, der verschiedenen Seiten der sogenannten Reichsbürgerbewegung, dem Kommando Spezialkräfte (KSK), der Bundeswehr, den Hitlerfaschisten über die AfD bis hin zur sogenannten "Bewegung Halle" und ihrer Demagogie dargestellt. Er streifte dabei auch die herausragende Rolle der Roten Armee und ihres Führers Joseph Stalin in der Anti-Hitler-Koalition bei der Befreiung von Faschismus vor 77 Jahren. Das hat immer wieder Passanten und Weihnachtsmarktbesucher, aber ganz offensichtlich auch mehrere Polizisten, sehr interessiert aufhorchen lassen.

Die Hallesche Montagsdemo hatte im letzten Jahr gute Arbeit geleistet. Sie hat u.a. mit ihrer Aufklärungsarbeit auf der Straße dafür Sorge getragen, dass von der sogenannten "Bewegung Halle" nicht mehr viel übrig ist, Kolleginnen, Kollegen, Nachbarn und Bekannte froh waren, sich dieser Gruppierung nie angeschlossen oder sich wieder von ihr abgewandt zu haben.

Siehe auch Artikel in "Du bist Halle"

Am Ende der Kundgebung wurden die außerordentlichen Anstrengungen und die gute Arbeit unseres Anmelders der Halleschen Montagsdemo, Karl Heinz, gewürdigt und ihm besonderer Dank ausgesprochen. Im kommenden Jahr wird es mehr denn je darauf ankommen, den Protest auf der Straße zu steigern und den aktiven Widerstand gegen Imperialismus, Weltkriegsgefahr und Inflation höherzuentwickeln. Ganz im Sinne Joma Sisons: Nieder mit dem Imperialismus! Es lebe der echte Sozialismus!