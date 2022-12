"Ich habe die Gewissheit: Das Volk wird siegen"

Im November 1996 erschien im Verlag Neuer Weg das Buch „Die Maotsetungide­en sind lebendig – Essays zum Gedenken an den 100. Geburtstag Mao Tse­tungs“, das gemeinsam von José Maria Sison und Stefan Engel veröffentlicht wurde. (Buch, 609 Seiten, 26,00 €, 978-3-88021-269-5).

Darin sind wichtige Referate eines internationalen Seminars zum 100. Geburtstags von Mao Tsetung zusammengefasst, das im November 1993 in Gelsenkirchen stattfand. Sison schreibt dazu in seinem Geleitwort: „Die Maotsetungideen liefern die wissenschaftliche Grundlage für die nicht zu unterdrückende Hoffnung der Menschheit auf den Sozialismus und Kommunismus. Das ist die Voraussetzung für den Neuaufbau proletarisch-revolutionärer Parteien und der internationalen kommunistischen Be­wegung und für den erneuten Aufschwung der antiimperialistischen und sozialistischen Bewe­gung.“ Stefan Engel stellt in seinem Vorwort heraus: „Das vorliegende Buch ist insofern eine wichtige Ergänzung zu dem Seminar, weil die meisten der darin veröffentlichten Beiträge dem Seminar nur schriftlich vorgelegt werden konnten und deshalb weitgehend unbekannt sind… Die Buchbeiträge sind von den verschiedensten Persönlichkeiten ver­fasst, von Wissenschaftlern, Parteiführern, Aktivisten des revolutionären Befreiungskampfes.“

Im April 1993 erschien erstmals ein Buch von José Maria Sison im Verlag Neuer Weg. Es wurde gemeinsam mit Dr. Rainer Werning veröffentlicht - „Die philippi­nische Revolution – Eine Innenansicht“. (Buch, 257 Seiten, 13,00 €, 978-3-88021-232-9)

In seinem Vorwort zur deutschen Neuausgabe 1993 schreibt Sison dazu: „Das Buch vermittelt in Interviewform eine Zusammenfassung der Geschichte, der gesellschaftli­chen Bedingungen und der Kämpfe des philippinischen Proletariats und Volkes für die Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung. Es konzentriert sich auf die Vorbereitungen für eine bewaffne­te Revolution seit den frühen 60er Jahren, auf die Neugründung der Kommunistischen Partei der Philippinen am 26. Dezember 1968 und der Neuen Volksarmee am 29. März 1969 sowie auf die Führung der bewaffneten Revolution bis heute.“

Im Oktober 2019 erschien im Verlag Neuer Weg ein weiteres Buch von José Maria Sison und Dr. Rainer Werning „Ein Leben im Widerstand – Gespräche über Im­perialismus, Sozialismus und Befreiung.“ (Buch; 278 Seiten, 20,00 €, 978-3-88021-558-0 | eBook, 15,99 €, 978-3-88021-559-7)

Dieses Buch versteht sich als eine Ergänzung und Erweiterung des Bu­ches „Die philippinische Revolution – Eine Innenansicht“. Im Mittelpunkt stehen die Ereig­nisse und weltweiten Umbrüche im Zuge des Endes des „Kalten Krieges“, des Falls der Berliner Mau­er und der Erosion der früheren Sowjetunion. Dr. Rainer Werning betont: Schlüssig behandelt Sison „die Auswirkungen globaler Veränderungen auf das philippinische Sys­tem, insbesondere der kapitalistischen Restauration in der ehemals sozialistischen Sowjetunion, der Entwicklung der VR China in ein neuimperialistisches Land sowie des Niedergangs der globalen Hegemonie der USA. Damit gibt er stichhaltige Anhaltspunkte, über die Perspektiven der philippi­nischen Revolution nachzudenken, inmitten eines neuen, weltweiten Aufschwungs des Sozialismus.“

Gedichte von José Maria Sison

Eine wertvolle Ergänzung zu diesen Gesprächen stellen die ebenfalls hier enthaltenen Ge­dichte von José Maria Sison dar. Bereits im September 2017 verfasste José Maria Sison das folgen­de Gedicht:

Die Phasen meines Lebens

Wenn man die verschiedenen Phasen

meines Lebens anschaut,

so ist die Geschichte einfach zu erzählen.

Mein Herz und mein Verstand erinnern sich gut.

Im Frühling meines Lebens

sah ich überall Armut und Not

der werktätigen Massen.

Sie bewegten Herz und Seele.

Im Sommer meines Lebens

reifte mein Entschluss,

gegen Ausbeuter und Unterdrücker zu kämpfen.

Ich wurde gehärtet im Feuer des Kampfes.

Im Herbst meines Lebens

kann ich jetzt überall Kämpfe sehen

und den großen Fortschritt

der Massen auf fruchtbarem Boden.

Im Winter meines Lebens

spüre ich die Hitze des Kampfs

vom Schlachtfeld zu mir herüberwehn.

Ich habe die Gewissheit: Das Volk wird siegen.

