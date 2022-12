Inselfest Plauer See und wie es weiterging

Jugendliche – rein in den REBELL!

Groß war die Vorfreude bei den sechs Kindern und Jugendlichen auf das Inselfest am 15.und 16. Oktober in Alt Schwerin. Sie packten bereitwillig beim Subbotnik am Samstag mit an. Aber den ganzen Tag arbeiten war für einige doch etwas ungewohnt. Ein Programm für Kinder war leider nicht vorgesehen.

Korrespondenz aus Lübeck