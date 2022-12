Khartum: Massiver Polizeieinsatz gegen Demonstranten

Dr. Hamid Qara Hassanlou, (Radiologe) und seine Ehefrau Farzaneh Qara Hassanlou haben am 12. November an einer Trauerfeier zum 40. Todestag von Hadis Najafi, einem der jüngsten Opfer der gewaltsamen Niederschlagung friedlicher Demonstrationen im Iran, in Karaj teilgenommen. Am Folgetag erfolgte eine Razzia in ihrem Haus. Das Ehepaar wurde in Anwesenheit der minderjährigen Tochter schwer verprügelt und verschleppt. Völlig aus der Luft gegriffen und ohne belastendes Beweismaterial, soll ein Arzt, der im Dienste des Lebens und der Menschheit steht, exekutiert werden. Dazu wurde auf www.change.org eine Petition „Rettet unschuldiges iranisches Ehepaar Dr. Hamid und Farzaneh Qara Hassanlou vor der Exekution“ eingestellt.



Hier geht es zur Petition