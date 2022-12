In der Willi-Dickhut-Bücherei in Gelsenkirchen kann man Filme ausleihen, auch per Fernleihe. Rote Fahne News wird regelmäßig Filme aus dem Angebot vorstellen. Heute zwei Fußballfilme:

„Kick it like Beckham“

Die 18-jährige Jess indische Abstammung ist Fan von David Beckham und will genauso gut Fußballspielen lernen. Ihren traditionsbewussten Eltern passt das gar nicht in den Kram. So schließt sich Jess heimlich einer Damenmannschaft an. Zur Liebe zum Fußball kommt dann auch die Liebe zu Männern – gleich zwei „verbotene“ Bereiche… Laut Werbung ein „Good-Feel-Movie mit Action, Pfiff und besten Referenzen!“ 112 Minuten; Deutsch und Englisch.

„Football under cover“ (2008)

Deutscher Dokumentarfilm, 2005 und 2006 in Berlin und Teheran gedreht. Zum ersten Mal in der Geschichte der islamischen Republik Iran spielt die iranische Frauennationalmannschaft im eigenen Land in einem Stadion vor Zuschauern. Die Gegnerinnen: eine Auswahl des Berlin-Kreuzberger Fußball-Teams BSV Al-Dersimspor. „Mit Bescheidenheit und Offenheit kämpfen junge Frauen für ihre Freude am Fußballspiel gegen die Unterdrückung durch die iranischen Sittenwächter. Anrührend, engagiert und zugleich sehr unterhaltsam“ (TV Digital, 18. April 2008)

Ausleihe

Aus rechtlichen Gründen nur an Lesemitglieder der Willi-Dickhut-Bücherei. Monatlicher Beitrag: 2 Euro, Leihdauer für Filme: 1 Woche (Verlängerung nach Absprache möglich), Fernleihe möglich; Bestellung über info@willi-dickhut-museum.de

Antrag auf Lesemitgliedschaft