Kundgebung gegen die umweltschädliche Wasserhaltungspolitik der RAG

Bei der anschließenden Versammlung im Nebensaal der Gaststätte „König“ folgte dazu ein lebhafter Meinungsaustausch.

Es gab auch Enttäuschung, dass noch wenig Menschen gegen die umweltschädliche Wasserhaltungspolitik der RAG aktiv sind. Der RAG war es bisher gelungen, das Ausmaß der Folgen in der Öffentlichkeit klein zu reden. Man erfährt, wenn überhaupt, nur an einzelnen Orten von Maßnahmen der Umstellung der Wasserhaltung auf die Flutung mit Brunnenpumpen. Aktuell wird der Schacht Concordia in Oberhausen mit Beton verfüllt. Dort befanden sich auf tiefster Sole Pumpen für die Ableitung von Grubenwasser. Noch im Dezember sollen die Stadtparlamente von Hünxe und Dinslaken über den Verlauf der Rohrleitungstraße beschließen, die von Hünxe über Lohberg nach Voerde in den Rhein führen soll. Die Stadt Dinslaken verweigerte die Zustimmung. In Essen empören sich umweltbesorgte Menschen über die Einleitung von Grubenwasser in die Emscher. Diese wurde aufwändig renaturiert. Das diente der Landesregierung und der RAG als Propaganda ihrer angeblich sozialen und ökologisch nachhaltigen Abwicklung des Bergbaus. Nun wurde bekannt, dass die Wintershall AG aus der Gasgewinnung in Niedersachsen anfallendes salzhaltiges Grubenwasser mit Tanklastwagen in das Ruhrgebiet transportiert. Dort wird es in das Wasserhaltungssystem der RAG eingebracht und ungereinigt in Flüsse verfrachtet.

Die Diskussion wies nach, dass die RAG unter Druck geraten ist. Wegen der Weltwirtschaftskrise und der Gefahr sinkender Profite greift sie zu einer schärferen Gangart. Sie will die Kosten weiter senken und abwälzen. Und zwar so schnell wie möglich. Dadurch muss sie aber auch zunehmend die Karten offen legen und den Unmut der Menschen im Revier provozieren. Das System des Weltkonzerns RAG und ihre Politik der verbrannten Erde aufdecken ist nicht einfach. Dieser Aufgabe nimmt sich Kumpel für AUF seit über zwei Jahrzehnten an. Die Ergebnisse werden unter der Bevölkerung laufend vorgestellt und sollen auch ein Thema auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Thüringen im nächsten Jahr sein. Unser Trumpf gegen einen Konzern wie die RAG ist: Gemeinsam sind wir stark!

Peter Psiuk und Wolf-Dieter Rochlitz

Die nächste Versammlung der Regionalgruppe Kumpel für AUF – Niederrhein wird am Donnerstag, den 19. Januar 2023 wieder in der Gaststätte König am Altmarkt in Dinslaken (Eppinghovener Straße 36) stattfinden. Beginn ist um 18 Uhr.