Man kann die damalige Situation nur im historischen Kontext richtig beurteilen

Nun zu dem von dir zugesandten Artikel zum „Holodomor“. Du schreibst, dass du von dem Artikel aus der Roten Fahne verunsichert warst und findest den Artikel von Volksverpetzer "schlüssiger und glaubhafter". Nun, ich habe mich intensiv mit den Quellenangaben des Artikels befasst. Bezeichnenderweise stammen die hauptsächlichen Quellen der Autorin, Melina Borcak, von ausgewiesenen Antikommunisten, wie Nicolas Werth, Anne Applebaum oder dem berüchtigten Robert Conquest.

Zu Robert Conquest ist zu sagen, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg im Auftrag des britischen Außenministeriums antikommunistische Propagandaschriften verfasste und Desinformation betrieb. Er war ein betonter Befürworter des Vietnamkriegs.

Nicolas Werth schrieb mit am „Schwarzbuch des Kommunismus“ (1997, herausgegeben von Stéphane Courtois). In diesem fast tausendseitigen Machwerk bringt es Courtois fertig, die 24 Millionen Toten in der Sowjetunion und die insgesamt 60 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg zu Opfern des Kommunismus zu erklären. Das ist keine seriöse Geschichtsauffassung, sondern Verfälschung der Geschichte. Das ging sogar Werth zu weit, der sich von den Auffassungen Courtois distanzierte. Dennoch nennt auch er den „Holodomor“ in einem Atemzug mit dem Holocaust, ungeachtet der Tatsache, dass sogar die UN-Generalversammlung in ihrer Resolution von 2003 nicht von einem Genozid spricht, sondern von einer nationalen Tragödie. Werth nennt in seinem Aufsatz (The Great Ukrainian Famine of 1932-33 | Sciences Po Violence de masse et Résistance - Réseau de recherche) diverse Historiker, die nicht seiner Auffassung sind, die Hungersnot in der Ukraine 1932 sei ein bewusst herbeigeführter Genozid. Die Historikerin und Journalistin Anne Applebaum tat sich auch mit antikommunistischen Machwerken hervor. Sie leitete einen Thinktank zur Förderung von "Demokratie und Kapitalismus". Also mich wundert es nicht, dass so jemand dann auch folgerichtig gegen Sozialismus / Kommunismus schreibt. ...

Alle diese Autoren und Artikel über die damalige Zeit in der sozialistischen Sowjetunion unter Stalin haben Folgendes gemeinsam: