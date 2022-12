MLPD und REBELL: Aufruf, am 27.12.22 Joma Sisons zu gedenken

Joma Sisons Tod hinterlässt eine tiefe Lücke in der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP), bei den Kräften des revolutionären Kampfes um nationale und soziale Befreiung in den Philippinen und in der internationalen revolutionären Bewegung. Mit ihm verband die MLPD eine jahrzehntelange Freundschaft, getragen von gegenseitigem Respekt und Solidarität. Die revolutionäre Weltbewegung verliert einen der größten Marxisten-Leninisten unserer Zeit.

Am Freitag, dem 23. Dezember, werden Freunde und Genossinnen und Genossen aus aller Welt von 16.00 bis 20.00 Uhr in Utrecht, Niederlande, eine Gedenkveranstaltung für Ka ("Genosse" auf philippinisch) Joma abhalten. Seine Einäscherung wird am 27. Dezember stattfinden. Die MLPD schlägt vor, dieses Datum zu nutzen, um auch in Deutschland Gedenktreffen und Kundgebungen durchzuführen.

Es sollte beraten werden, wo kleine Kundgebungen gemacht oder die Montagsdemos genutzt werden - eventuell gemeinsam mit Solidarität International e.V. und den Deutsch-Philippinischen Freunden. Rote Fahne News bittet darum, Termine und Orte an die Redaktion weiter zu leiten.

Kondolenzen und Grüße an Genossen der Kommunistischen Partei der Philippinen und Jomas Frau Julie de Lima sowie seine Familie können über die MLPD (info@mlpd.de oder die Deutsch-Philippinischen Freunde vorstand@dp-freunde.de/ web: www.dp-freunde) geschickt werden. Sie werden umgehend weitergeleitet.