MLPD verurteilt faschistischen Anschlag - heute Großdemonstration in Paris

Die Namen der Ermordeten gaben die Ko-Vorsitzenden des europaweiten kurdischen Dachverbands KCDK-E, Fatoş Göksungur und Yüksel Koç, am Freitagabend in Paris bekannt. Auch die bei dem Anschlag zum Teil schwer Verletzten sind Kurdinnen und Kurden. Die MLPD trauert mit den Angehörigen von Emine Kara, M. Şirin Aydın und Abdurrahman Kızıl und versichert ihnen und der gesamten kurdischen Bewegung Anteilnahme und unverbrüchliche Solidarität.

Drahtzieher ist das faschistische Erdogan-Regime

In einem Interview mit Rote Fahne News sagte gestern in Utrecht eine Vertreterin der MLKP: "Während in den bürgerlichen Medien noch nach Verantwortlichen gesucht wird, liegen diese auf der Hand, wenn man den Kontext beachtet. Am 9. Januar 2013 waren die kurdischen Revolutionärinnen Sakine Cansız, Fidan Doğan und Leyla Şaylemez in Paris ermordet worden. ... Hinter dem aktuellen Attentat am 23. Dezember steckt offensichtlich der faschistische türkische Staat und man muss auch von einer Zusammenarbeit zwischen dem türkischen und dem französischen Staat ausgehen." (Protest gegen faschistisches Attentat - türkischer Staat offensichtlich Drahtzieher)

Auch die Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK) und weitere Organisationen der kurdischen Bewegung sehen den gestrigen Anschlag als eindeutige Fortsetzung des Massakers vom 9. Januar 2013. Die faschistische AKP/MHP-Regierung der Türkei trägt die Verfolgung, Kriminalisierung und versuchte Vernichtung des Freiheitskampfs des kurdischen Volks überall hin. "Dieses Massaker wurde vom türkischen Staat, der AKP/MHP-Regierung und dem MIT [türkischer Geheimdienst] verübt", so ein KCK-Vertreter. Ohne die ausdrückliche Zustimmung und Unterstützung der europäischen Staaten und Geheimdienste könnten der türkische Staat und der MIT diese Art von Anschlägen jedoch nicht durchführen. In Paris werden alle Orte und Straßen von Geheimdiensten und Sicherheitskräften überwacht und kontrolliert - und da bleibt die Vorbereitung eines Terroranschlags durch einen polizeibekannten vorbestraften Rassisten und Faschisten unentdeckt? Das glaubt doch kein Mensch. Dieser Anschlag hätte verhindert werden können! Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo zeigen sich bestürzt. Wenn sie es ernst meinen, behindern sie die Aufklärung dieses Anschlags nicht wie es der französische Staat mit dem von 2013 seit neun Jahren tut! Dann erfüllen sie die Forderung nach lückenloser Aufklärung und Bestrafung des Täters und der Hintermänner, nach Aufdeckung der französisch-türkischen staatlichen Verstrickungen, nach Beendigung der Zusammenarbeit mit dem faschistischischen Erdogan-Regime!

Erdogan und seine Unterstützer agieren aus der Defensive

In Deutschland heuchelten die Parteien der jetzigen Regierung noch vor wenigen Jahren die Unterstützung der kurdischen Bewegung. Jetzt schütteln die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Außenministerin Baerbock dem angeschlagenen Faschisten Erdogan die Hand und versichern ihm uneingeschränkte Unterstützung im Kampf gegen den sogenannnten Terror. Gemeint sind die unbeugsamen kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer, wie es auch Tahir Köcer in Deutschland ist, der vorgestern in Nürnberg verhaftet wurde und dem ein Verfahren nach Paragraf 129 A und B droht.

Heute Großdemonstration in Paris

Beherzte Leute, die sich in einem Friseursalon in unmittelbarer Nähe aufhielten, überwältigten den Täter. Unmittelbar nach dem Anschlag protestierten in den Straßen von Paris und Marseille Tausende. Die Polizei ging mit Tränengas und Schlagstöcken auf die Demonstranten los. Für heute um 12 Uhr rufen verschiedene Organisationen und Verbände zu einer Massendemonstration auf der Place de la Republique in Paris auf. Die MLPD unterstüzt die Proteste in Frankreich und andernsorts, auch in Deutschland, aus vollem Herzen.