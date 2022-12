Neujahrsgrüße aus Südafrika und Bulgarien

Die Kommunistische Partei Südafrikas (CPSA (ML)) grüßt die Leserinnen und Leser der Roten Fahne und von Rote Fahne News zum neuen Jahr. Die Genossinnen und Genossen schreiben: "We will be happy to get the Red Flag International Greetings and we will send to Red Flag the new years eve International Greetings." (Wir freuen uns über die internationalen Grüße der Roten Fahne und senden ebenfalls internationale Silvestergrüße an sie).

Aus Bulgarien erreichen uns Grüße der Bulgarischen Kommunistischen Partei - BKP, Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR: Werte Genossen, Solidarische und kämpferische Grüße von den Bulgarischen Kommunisten. Im Neuen Jahr wünschen wir Gesundheit und viel Erfolg Im gemeinsamen Kampf für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Sozialismus.