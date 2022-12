Willi Dickhut: Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg

Die MLPD veröffentlichte 1987 diese Analysen und Argumente in zwei Bänden mit dem Titel "Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg". Die Bücher „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“ sind eine hervorragende Anleitung auch zur Einschätzung des gegenwärtigen Krieges um die Ukraine. Sie sind erstellt auf Grundlage des proletarischen Klassenstandpunkts und mit der dialektischen Methode. Sie sind zeitbezogen und dabei in ihrer Überzeugungskraft gleichzeitig sehr aktuell.

Wir können natürlich nicht die heutige Entwicklung des Ukrainekriegs und der Weltkriegsvorbereitung mit der Situation 1942, in der Willi Dickhut dieses Studienmaterial verfasste, gleichsetzen. Bei der Bourgeoisie in der Ukraine haben wir es nicht mit einer demokratischen Bourgeoisie zu tun. Die Ukraine ist ein reaktionärer kapitalistischer Staat. Insofern gibt es eine Parallele zu der Situation 1923 in Deutschland, wo die Arbeiterklasse ebenfalls vor der Aufgabe eines Zwei-Fronten-Krieges stand.

Leseprobe

Wie weit wird das Proletariat in den nationalen Kriegen die demokratische Bourgeoisie unterstützen? Wer wird in diesem Kampf die Führung übernehmen, die demokratische Bourgeoisie oder das Proletariat?