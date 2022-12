Jugendverband REBELL

Rebellischer Tag in Hamburg

Am 10. Dezember traf sich der REBELL Hamburg mit MLPD-Genossen, Interessierten und Rebellen aus anderen norddeutschen Städten (Kiel, Lübeck, Bremen) im „Dock220“, dem Kulturtreff in Hamburg, wo sich auch die MLPD trifft. Die Veranstaltung begann mit einem Kurzfilm über die sozialistische Bewegung in Deutschland von 1918 bis heute. Es wurde über die beiden Anführer der Arbeiterbewegung der KPD, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, berichtet. Im Anschluss hatte Joachim Griesbaum von der Hamburger Geschichtswerkstatt einen Vortrag über den Hamburger Aufstand im Jahr 1923 gehalten und Fragen beantwortet.

Korrespondenz