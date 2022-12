Sofortige Freilassung von Tahir Köcer!

Das Zentralkomitee der MLPD erklärt umgehend seine Solidarität.

Lieber Tahir,

wir haben von Deiner Verhaftung erfahren und den skandalösen Durchsuchungen bei deinen Freunden vom kurdischen Verein. Wir sprechen Dir unsere uneingeschränkte Solidarität aus und stehen fest an Deiner Seite. Seit Jahrzehnten stehst du für den unbeugsamen Befreiungskampf des kurdischen Volkes und für die enge Verbindung mit der revolutionären Arbeiterbewegung sowie dem wissenschaftlichen Sozialismus. Seit Jahren wirst du verfolgt, aber hast dich von deinem Kurs, deinem Optimismus und der Freude an unserem politischen Kampf nie abbringen lassen. Gerne erinnern wir uns an die gute Zusammenarbeit an verschiedenen Demonstrationen und Kampagnen, sowie deiner kämpferischen Rede bei der Aufstellung der Lenin-Statue im Jahr 2020 an unserer Parteizentrale.

Wir protestieren aufs Schärfste gegen die deutsche Regierung, deren Parteien noch vor wenigen Jahren die Unterstützung der kurdischen Bewegung heuchelten, und jetzt Verhaftungen und Verfahren nach Paragraf 129 A und B sogar noch verschärfen. Eine imperialistische Regierung bleibt eben eine imperialistische Regierung, mit welchen schönen Worten sie sich auch immer schmückt.

Wir haben unsere Genossinnen und Genossen informiert und stehen Dir zur Seite.

Die Destabilisierung des imperialistischen Systems schreitet beschleunigt voran, und die Menschen suchen nach einer Alternative, einer Gesellschaft ohne kapitalistisches Krisenchaos, Ausbeutung, Unterdrückung und Zerstörung der natürlichen Umwelt. Wir stellen fest, dass sie offener werden für den Kampf für den echten Sozialismus. Aus der Angst vor dieser Entwicklung heraus gehen die Herrschenden gegen revolutionäre Kräfte vor. In diesem Zusammenhang steht auch Deine Verhaftung. Die angeblich zuverlässigen neuen Bündnispartner unserer Bundesregierung sind auch Faschisten wie Erdogan in der Türkei, dem sie mit deiner Verhaftung noch einen Gefallen tun.

Wir wissen, dass Du Dich durch Repressalien nicht von Deinem Weg und Ziel abbringen läßt. Wir werden den Kampf für Deine Freilassung nach Kräften unterstützen. Und wir sind sicher, dass wir Erfolg haben werden und Deine Freilassung erkämpft wird. Auch dieser Versuch, den kurdischen Befreiungskampf antikommunistisch zu diskreditieren wird nach hinten losgehen. Die MLPD wird diesen erneuten Angriff in ihrer Kleinarbeit in Betrieben, Gewerkschaften, in den Wohngebieten und unter der Jugend nutzen, um die Bewusstseinsbildung in dieser komplizierten Zeit zu stärken, um die Argumente zu schärfen gegen die Verwirrung, die mit der Diskreditierung des revolutionären Befreiungskampfs als Terrorismus geschürt werden soll. Und um die Arbeiterklasse und die breiten Massen noch besser organisiert zusammenzuschließen.

Lass uns bitte wissen, welche Hilfe Du oder auch Deine Familie braucht.

Mit kämpferischen, solidarischen Grüßen!

Gabi Fechtner