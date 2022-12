"Sozialismus und Krieg" von W. I. Lenin

Um dies zu klären, wird gleich am Anfang ein Kapitel der Überschrift gewidmet: „Der gegenwärtige Krieg ist ein imperialistischer Krieg.“ Und die wichtige Schlussfolgerung gezogen: „Die Sozialisten haben den Kampf zwischen den Räubern auszunutzen, um sie allesamt zu beseitigen.“ In der Analyse der verschiedenen Kräfte des Ersten Weltkrieges kommt Lenin zu dem Schluss, dass er in einem Krieg zwischen reaktionären, bürgerlichen Kräften und einem Krieg, der zur Unterdrückung anderer Nationen geführt wird, nur einen Schluss geben kann: „Wer die Teilnahme an diesem Krieg gutheißt, der verewigt die imperialistische Unterdrückung der Nationen.“ (Seite 13)

Die Broschüre weist nach, dass die Mehrheit der sozialdemokratischen Parteien der Zweiten Internationale eine reaktionäre Taktik eingeschlagen hatten und sich 1914 auf die jeweilige Seite der „eigenen“ Regierung und der eigenen Bourgeoisie stellten. Dies bedeutete ein Verrat am Sozialismus!

Die Schrift ist auch eine gute Anleitung dafür, aktuelle Kriege - wie den in der Ukraine - zu beurteilen. Die Broschüre führt eine Anklage gegen den Sozialchauvinismus: „Der ideologisch-politische Inhalt des Opportunismus und des Sozialchauvinismus ist ein und derselbe: Zusammenarbeit der Klassen statt Klassenkampf, Verzicht auf revolutionäre Kampfmittel, Unterstützung der 'eigenen' Regierung in einer für sie schwierigen Lage statt Ausnutzung dieser Schwierigkeiten für die Revolution.“ Und er schlussfolgert „Sozialchauvinismus ist vollendeter Opportunismus“.

Die Broschüre legt in verständlicher Art und Weise die unterschiedlichen Typen von Kriegen dar, und wie man gerechte von ungerechten Kriegen unterscheiden kann. Bezogen auf die Aufgabe der Marxisten heißt es: „Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg … .“ Eine tolle Broschüre gerade in der heutigen Zeit und für einige ruhige Stunden des Nachdenkens in den Feiertagen! Sie macht Lust auf mehr Schriften der Klassiker des wissenschaftlichen Sozialismus.

Die Broschüre kann, wie alle Werke Lenins, beim Verlag Neuer Weg bestellt werden