Kritik an einer Kollegenzeitung

„Und was ist der Staat“?

An diese Frage in Lenins Schrift „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“[1] musste ich beim Lesen einer aktuellen Betriebszeitung denken. Dort heißt es in einem Artikel: „Eine wirkliche Wertschätzung unserer Arbeit wird es erst im echten Sozialismus geben, wenn die Arbeiter die Macht im Staat haben und über die Produktion bestimmen.“

Von kw