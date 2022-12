Von Australien bis Uruguay - ICOR-Parteien ehren den verstorbenen Revolutionär

Ehrung der NDMLP für Genossen José Maria Sison

Die Neue Demokratische Marxistisch-Leninistische Partei (NDPML) von Sri Lanka bekundet mit tiefer Trauer ihre höchste revolutionäre Hochachtung für den Genossen José Maria Sison, der als Gründungsvorsitzender der Kommunistischen Partei der Philippinen, Gründer der Neuen Volksarmee und Wegbereiter der Demokratischen Volksregierung in den Philippinen die philippinische Revolution angeführt und geleitet hat. Die NDMLP betrachtet den Genossen Sison als einen der größten marxistisch-leninistischen Denker unserer Zeit und stellt mit Stolz fest, dass er die Kommunistische Partei der Philippinen, den revolutionären bewaffneten Kampf und die demokratische Bewegung der Philippinen seit 1987 aus dem niederländischen Exil, wohin ihn das reaktionäre pro-imperialistische Regime der Philippinen gezwungen hatte, weitergeführt hat. Die NDMLP zollt dem Genossen José Maria Sison ihren revolutionären roten Gruß für seine unübertroffene, unermüdliche Führung des Kampfes für die Befreiung seines Volkes und seine Rolle als unerschütterlicher Kämpfer für die globale antiimperialistische Sache.

SK Senthivel

Generalsekretär, NDMLP

17. Dezember 2022

Internationales Büro der MLKP Türkei/Kurdistan

Liebe Genossinnen und Genossen, mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Genosse Jose Maria Sison im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Bis zu seinem letzten Atemzug hat er ein Leben gelebt, von dem jede Sekunde es wert ist, dass wir uns in unserem revolutionären Kampf daran erinnern. Wir drücken dem philippinischen Proletariat und den arbeitenden Menschen unsere Trauer über den Verlust ihres Lehrers und kommunistischen Führers aus. Wir übermitteln den Angehörigen und Genossen von Joma Sison in der Kommunistischen Partei der Philippinen, der Volksbefreiungsarmee, der Nationalen Demokratischen Front, der International League of Peoples' Struggles und allen Organisationen, die den gleichen langen Weg mit ihm gegangen sind, unser tiefes Beileid und unser tief empfundenes Mitgefühl. Bitte übermitteln Sie Ka Julie unsere herzlichen Grüße. Es ist für jeden von uns eine große Ehre, während all der historischen Veränderungen im imperialistischen Kapitalismus Zeit und Ideen mit Ka JoMa geteilt zu haben. Seine internationalistischen Bemühungen und klaren Visionen darüber, wie man gegen einen faschistischen Staat kämpfen kann, indem man alle Mittel und Methoden des politischen Kampfes an verschiedenen Fronten einsetzt, werden in unserem Kampf immer in Erinnerung bleiben. Ka Joma ist unsterblich! Sein beispielhaftes revolutionäres Leben wird auf unserem Weg zur Revolution in der Türkei, in Kurdistan und im Nahen Osten leuchten!

Mit revolutionären Grüßen

Internationales Büro der MLKP

Portugiesische Marxistisch-Leninistische Union (UMLP)

Als UMLP (Portugiesische Marxistisch-Leninistische Union) bringen wir unsere tiefe Trauer über den Verlust des Genossen Jose Maria Sison, Ka JoMa, einem unermüdlichen Revolutionär und Verteidiger des Marxismus-Leninismus und der Mao-Tsetung-Ideen, zum Ausdruck. Wir werden sein großes revolutionäres Beispiel des Einsatzes für die Befreiung der arbeitenden Menschen und aller Unterdrückten, für die Zukunft der Menschheit und für den Kommunismus immer in Erinnerung behalten. Genosse Sison widmete sein Leben dem philippinischen und dem Weltproletariat und half bei der Gründung der Kommunistischen Partei der Philippinen, der Neuen Volksarmee, der International League of Peoples' Struggle (ILPS) und so vieler anderer proletarischer Organisationen. Er war ein Pionier des antirevisionistischen Kampfes, und für all das hier erwähnte wurde er vom faschistischen philippinischen Staat unterdrückt und inhaftiert. Selbst als politischer Flüchtling in den Niederlanden diente er weiterhin den internationalistischen Idealen des Marxismus-Leninismus und kämpfte für die sozialistische Revolution auf den Philippinen und in der Welt. Der plötzliche und unerwartete Tod des philippinischen marxistisch-leninistischen Revolutionärs Ka JoMa hat uns alle schockiert, aber sein großer internationalistischer revolutionärer Geist verlangt, dass wir den Schock überwinden und die Aufgaben, denen er sein ganzes Leben gewidmet hat, weiterführen. Dies wird die größte Ehrung für ihn sein, überall auf der Welt. Möge die Erde für dich leicht sein, Genosse. Lang lebe der proletarische Internationalismus! Roter Gruß Genosse JoMa! Ehre dem Genossen JoMa!

Mit revolutionären Grüßen,

UMLP (União Marxista-Leninista Portuguesa) (Portugiesische Marxistisch-Leninistische Union)

Kommunistische Partei Australiens (CPA M-L)

Die Kommunistische Partei Australiens (Marxisten-Leninisten) schließt sich der gesamten internationalen proletarisch-revolutionären Bewegung an und drückt ihre Trauer über das Sterben von Genosse Jose Maria Sison, dem Gründungsvorsitzenden der Kommunistischen Partei der Philippinen, aus. Genosse Sison starb in der Nacht zum Freitag im Alter von 83 Jahren nach zweiwöchigem Aufenthalt in einem Krankenhaus in den Niederlanden, wo er im erzwungenen Exil gelebt hatte. Er starb nach einem Leben voller inspirierender revolutionärer Dienste für das Volk. Am 26. Dezember 1968 gründeten Joma und seine Genossen die Kommunistische Partei der Philippinen in Opposition zur revisionistischen Lava-Clique, die sich mit der revisionistischen Führung der Sowjetunion verbündet hatte. Die neue Partei, die am Geburtstag des Genossen Mao Zedong gegründet wurde, verpflichtete sich, die Lehren des Marxismus-Leninismus - die Mao-Zedong-Ideen - auf die auf den Philippinen herrschenden Verhältnisse anzuwenden. Unter dem Pseudonym Amado Guerrero veröffentlichte Joma im Oktober 1969 das bahnbrechende Manifest Philippinische Gesellschaft und Revolution, das die Grundlage für die Aktivitäten der Partei, der Nationalen Demokratischen Front und der Neuen Volksarmee bildete. Die NPA hat unter der ideologischen und politischen Führung von Genosse Sison den längsten und erfolgreichsten Volkskrieg geführt. Im Jahr 2001 gründete Joma die International League of Peoples' Struggles (ILPS) zur Koordinierung und Unterstützung der antiimperialistischen und demokratischen Kämpfe der Völker der Welt. Im Jahr 2020 trat Genosse Sison als Vorsitzender der ILPS zurück, obwohl er als ehemaliger Vorsitzender weiterhin eine große ideologische Führung leistete. Die CPA (M-L) ist zuversichtlich, dass das philippinische Volk seine Trauer in Stärke umwandeln und neue Siege erringen wird, geleitet vom bleibenden Vermächtnis und der Inspiration des Genossen José Maria Sison.

Zentralkomitee Kommunistische Partei Australiens (Marxisten-Leninisten)

17. Dezember 2022

Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei der Dominikanischen Republik

Liebe Genossinnen und Genossen, unser tiefes Beileid zum unwiederbringlichen Verlust von José Maria Sison, dem Gründer der Kommunistischen Partei der Philippinen, im Namen der Marxistischen Leninistischen Kommunistischen Partei der Dominikanischen Republik.

Jovino Nunez und Mayobanex Mueses

PCR-U / Uruguay

Mit brüderlichen Grüßen, PCR-U

Russische Maoistische Partei (RMP)



Liebe Genossinnen und Genossen, im Namen der Russischen Maoistischen Partei (RMP) möchten wir unser Beileid zum Tod des Genossen Joma Sison, dem Gründer der Kommunistischen Partei der Philippinen, aussprechen. Die Bedeutung von Genosse Sison kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er war eine Schlüsselperson bei der Wiedergründung der CPP und der Aufnahme des Volkskriegs in den Philippinen in den 1960er Jahren. Obwohl er gefoltert wurde und viele Jahre im Gefängnis verbrachte, waren sein Wille und sein scharfsinniger Verstand nicht gebrochen, und nach seiner Freilassung schloss er sich wieder der revolutionären Bewegung an und spielte in den 1990er Jahren erneut eine Schlüsselrolle in der Korrekturbewegung in der CPP, die die kommunistische Bewegung vor dem Revisionismus und der anschließenden Liquidierung bewahrte. Die theoretischen Beiträge von Genosse Sison zur Theorie des Marxismus-Leninismus und der Mao-Zedong-Ideen sind vielfältig. In seinem Buch "Die philippinische Gesellschaft und die Revolution" gab Sison ein hervorragendes Beispiel für die Anwendung des Marxismus auf die konkreten Bedingungen in den Philippinen. Genosse Sison betonte stets die Bedeutung der Massenlinie und der Einheitsfront als Schlüsselinstrumente der revolutionären Partei, um die Einheit mit den breiten Massen des Volkes zu erreichen. Die entschiedene Haltung von Genosse Sison gegen den Revisionismus half den echten Kommunisten, sich zweimal zu reorganisieren, in den 1960er und 1990er Jahren. Die anhaltende philippinische Revolution und die Lehren von Genosse Sison dienen als Beispiel und Inspiration für uns, die russischen Kommunisten, die versuchen, die revolutionäre Bewegung aus der Asche wiederaufzubauen, und für echte Kommunisten und Revolutionäre in der ganzen Welt.

TKP-ML / Türkei

Ka Jomas unsterblicher revolutionärer Geist wird weiterleben! Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass José Maria Sison, der Gründungsvorsitzende der Kommunistischen Partei der Philippinen, im Alter von 83 Jahren nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in einem Krankenhaus in Utrecht, Niederlande, verstorben ist. Wir sind traurig, einen großen Revolutionär, marxistisch-leninistisch-maoistischen Führer, Internationalisten und engen Freund unserer Partei verloren zu haben. José Maria Sison (Ka Joma) war zweifelsohne einer der großen Revolutionäre des vergangenen Jahrhunderts. Aus diesem Grund wurde er vom faschistischen philippinischen Staat ins Visier genommen. Er wurde inhaftiert. Schließlich arbeitete er als politischer Flüchtling unter den Bedingungen des Exils weiter, um der Revolution in den Philippinen und der Weltrevolution zu dienen. Wir drücken dem philippinischen Proletariat und den werktätigen Menschen unsere Trauer über den Verlust ihres Lehrers und kommunistischen Führers aus. Wir sprechen dem Proletariat und dem Volk der Türkei unser tiefes Beileid aus. Ka Joma's unsterblicher revolutionärer Geist wird in unserem internationalen Kampf weiterleben! Ka Joma ist unsterblich! Es lebe der proletarische Internationalismus!

Kommunistische Partei der Türkei - Marxisten-Leninisten (TKP-ML)

Internationales Büro

17. Dezember 2022

Erklärung des Nationalen Rats der NDFP zum Tod des geliebten Genossen José Maria “Ka Joma” Sison

Der Nationalrat der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen zollt dem Genossen José Maria "Joma" Sison - dem großen proletarischen Internationalisten, Patrioten, Kommunisten, Revolutionsführer, Lehrer und Dichter, der am 16. Dezember 2022 nach langer Krankheit in Utrecht, Niederlande, verstorben ist - seine höchste Anerkennung und Wertschätzung. Als Gründungsvorsitzender der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) war Ka Joma federführend bei der Gründung der NDFP am 24. April 1973 und beim weiteren Aufbau der breiten nationalen Einheitsfront, indem er die Basisebenen der Bauern, Arbeiter, Studenten, Frauen, Ureinwohner, Kirchenleute und Berufstätigen dazu inspirierte, ihre eigenen revolutionären Massenorganisationen zu bilden und der NDFP beizutreten. Zusammen mit der CPP, der Neuen Volksarmee und der Führung von Ka Joma konnte die NDFP dazu beitragen, die demokratische Revolution des Volkes voranzutreiben und die politischen Machtorgane des Volkes aufzubauen. Die NDFP-NC wird Ka Jomas Weisheit, Führung und Inspiration in der revolutionären Einheitsfrontarbeit für immer in Ehren halten und gelobt, die Demokratische Volksregierung aufzubauen und weiter zu stärken, bis zur vollständigen Übernahme der politischen Macht und schließlich zur Errichtung der Demokratischen Volksrepublik der Philippinen.

Wir geloben, unerschütterlich und kompromisslos die bewaffnete Revolution fortzusetzen, um die werktätigen philippinischen Massen von den Fesseln des Imperialismus, des Feudalismus und des bürokratischen Kapitalismus zu befreien. Wir sprechen seiner Frau, Genossin Julie de Lima, seinen Kindern, Enkelkindern, Freunden und engen Genossen unser tiefstes Beileid aus. Ka Joma lebt! Führt den Krieg des Volkes zur Erlangung der nationalen Freiheit und Demokratie! Sieg der Demokratischen Revolution des Volkes! Es lebe die Einheitsfront des Volkes! Lang lebe die internationale Solidarität!

Im Namen des Nationalen Rates der NDFP,

Luis Jalandoni

Mitglied des Nationalen Rates der NDFP

Hauptvertreter der NDFP für internationale Angelegenheiten